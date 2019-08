El excandidato presidencial Henrique Capriles criticó a Alberto Fernández, al que calificó como “una marioneta” de Cristina Kirchner y le dejó este mensaje: "usted no puede decir que Maduro proviene de una elección democrática".

El dirigente opositor venezolano, ex candidato presidencial y actualmente inhabilitado para ejercer funciones públicas por orden del régimen de Maduro, utilizó su espacio en un programa de televisión por internet para cuestionar la posición de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sobre la crisis en Venezuela.

“Usted no puede decir que Bachelet es de derecha ¿se leyó el informe? ¿sabe lo que pasa en Venezuela? No nos insulte a los venezolanos. Sabemos que no le interesa la democracia en Venezuela. No se puede ser más sin vergüenza que esta marioneta de la señora Kirchner, el candidato Fernández. Kirchner es igual a Maduro y viceversa. Hermanos argentinos abran los ojos”, aseveró Capriles en su programa radial.