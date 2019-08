Bolsonaro desconfía de la ayuda del G7 y duda de los intereses de Macron

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó hoy que existe "interferencia externa" en el debate sobre los incendios en la selva amazónica y puso en duda los intereses del Grupo de los 7 y del presidente francés, Emmanuele Macron, con el anuncio del envío de 20 millones de euros para auxiliar en el combate a las llamas.

"Macron promete ayuda de los países ricos a la Amazonia. ¿Es posible que alguien ayude a otro, a no ser una persona pobre, sin algún retorno? ¿Qué quieren de la Amazonia? ¿Qué es lo que ellos quieren?", dijo Bolsonaro a periodistas antes de ingresar al Palacio del Planalto, sede del gobierno. brasileño.

Bolsonaro se quejó de la prensa brasileña, en especial del diario O Globo, por "no darse cuenta de la interferencia externa" que conlleva el envío de fondos para combatir los incendios.

Bolsonaro no quiso responder preguntas y en el medio de su declaración a los periodistas acusó a columnistas y presentadores del grupo Globo de cobrar dinero de conferencias por unos 6.000 dólares de entidades que reciben incentivos fiscales.

"Tengo mucho que decir, pero pasé trabajando 24 horas por día el fin de semana, hablando con líderes de países, personas excepcionales que quieren colaborar con Brasil. No hablé con otros que quieren seguir atropellándonos, no quiero hablar para que no saquen mis declaraciones fuera de contexto", afirmó.

El fin de semana Bolsonaro comentó en las redes sociales un post que se burlaba de la esposa del presidente francés, lo cual elevó la temperatura entre París y Brasilia.

Hoy Macron, que amenazó con hacer caer el acuerdo UE-Mercosur porque, según él, Bolsonaro le mintió sobre su política ambiental, respondió que el comentario de su par brasileño sobre su mujer era "triste" y que seguramente "debe avergonzar al pueblo brasileño".

Cabe aclarar que Francia comparte frontera con Brasil y forma parte de los países amazónicos, a raíz de que tiene soberanía sobre la Guyana Francesa.