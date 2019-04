Blackpink: el conjunto femenino de K-pop que acaba de imponer un nuevo récord en YouTube

Al tema "Kill This Love" le tomó apenas dos días y 14 horas en establecer la nueva marca que batió el antiguo récord de la canción "Gentleman" de Psy.

YouTube informó que "Kill This Love" alcanzó 56,7 millones de vistas en sus primeras 24 horas.

Eso quiere decir que también impuso un nuevo registro para el mayor número de vistas en el primer día en YouTube, por encima de "Thank U, Next", de Ariana Grande.

Los más exitosos debuts de 24 horas en YouTube

1 Blackpink - Kill This Love, 56,7 milliones

2 Ariana Grande - Thank U, Next, 55,4 milliones

3 BTS - IDOL Official, 45,9 milliones

4 Taylor Swift - Look What You Made Me Do, 43,2 milliones

5 Eminem - Killshot, 38,1 milliones

Conformado en 2016, Blackpink -con sus integrantes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa- lanzó su primer álbum "Square One" en agosto del año pasado. Ese álbum le dio su primer sencillo número uno en Corea del Sur con la pista "Whistle".

Pronto se convirtió enel grupo femenino de K-pop de mayor suceso en la historia de la cartelera éxitos de Estados Unidos y su sencillo de 2018, "Ddu-Du Ddu-Du" también es el video musical de un grupo K-pop que más se ha visto en YouTube.

Su más reciente éxito de video se lanzó en el canal YouTube Premiere, en el que las integrantes del grupo cantan en coreano e inglés y, en una toma, se les ve dentro de unainmensa trampa de osos en forma de corazón.

BBC.