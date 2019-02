Avión de Sala: "No fue un accidente sino un acto criminal"

Jorge Polanco explicó que "cuando uno vuela sobre una extensión de mar, de noche, con zonas de congelamiento, sobre el mar, es una barbaridad. Hay que volar con reactores mejores o hélices. Hacerlo con un avión tan pequeño no se puede entender sino como una locura del piloto. No sabemos si sabía volar o no con instrumentos, pero sí tenía la obligación de saber que podía sufrir formaciones de hielo", indicó el especialista en aeronavegación.