Autorizan exhumar los restos del "enemigo público número 1 de EEUU"

Las autoridades del estado de Indiana (EE.UU.) aprobaron esta semana un nuevo permiso para exhumar los restos del famoso gánster John Dillinger, después de que miembros de su familia lo solicitaran porque tienen dudas de que se trate de él, informa AP.

El nuevo permiso aprobado por el Departamento de Salud exige que los restos, que se encuentran bajo más de 2 toneladas de cemento en la ciudad de Indianápolis, sean exhumados el 31 de diciembre de este año.

John Dillinger ―conocido como el "enemigo público número 1 de EE.UU."― alcanzó fama criminal durante la época de la Gran Depresión protagonizando robos a bancos y organizando fugas de prisión. Su organización mató a más de 10 personas en estas acciones, además de cometer otros delitos, hasta que finalmente en 1934 el bandido fue asesinado por agentes de la Policía.

Sin embargo, algunos de sus familiares dudan de la versión oficial y afirman tener evidencias de que el hombre enterrado en Indianápolis no es Dillinger. Su sobrino, Michael C. Thompson, sostiene que el color de ojos y las huellas dactilares del hombre que murió no coincidían con los de su tío.

Por su parte, el FBI calificó esta versión de "teoría conspirativa".

Demanda al cementerio

Anteriormente, empleados del cementerio se opusieron a la exhumación de los restos, por lo que es posible que la nueva aprobación de las autoridades sanitarias tampoco sea suficiente. En ese sentido, Thompson ha demandado al camposanto, buscando una orden judicial para acceder a la tumba.

La historia de John Dillinger fue llevada al cine con la película estadounidense 'Enemigos públicos', estrenada en 2009. El gánster es interpretado por el actor Johnny Depp.

RT