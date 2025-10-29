Presenta:
rio de janeiro guerra contra el narcotrafico 3
Aumenta la cantidad de muertos en Brasil luego de la masacre de Río de Janeiro

Vecinos de las favelas depositaron más de 50 cuerpos en plena vía pública, horas después del operativo policial que dejó más de 100 muertos. Defensa civil comienza a retirarlos.

Hay al menos 114 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó el martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.

La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del '70.

Así hablan los diarios locales del día de terror en Río de Janeiro

Una de las imágenes más duras copó las portadas de los históricos medios brasileños O Globo y Folha de São Paulo es la de los vecinos de las favelas llevando unos 50 cuerpos a Plaza San Lucas tras la jornada en la que se habían confirmado 64 bajas entre milicias del Comando Vermelho y policías.

O Globo - Brasil Comando Vermehlo
Folha de São Paulo - Brasil Comando Vermelho

Vecinos del Complejo de la Penha colocan más de 50 cuerpos en la calle tras la operación policial más letal

El Complejo de la Penha, uno de los conglomerados de favelas más grandes y densamente poblados de la zona norte de Río de Janeiro, amaneció este miércoles envuelto en el espanto y la indignación. Decenas de vecinos, en un acto desesperado de denuncia y dolor, llevaron al menos 54 cuerpos hasta la Estrada José Rucas, una de las principales arterias del barrio. Los cadáveres fueron alineados sobre el asfalto en una escena que estremeció no solo a la comunidad, sino a toda la ciudad.

RIO DE JANEIRO

En estos momentos la morguera de defensa civil, en un intenso operativo, comenzó a retirar los cuerpos del lugar. Se estima que serían más de 100 lo cuerpos que se deberán retirar.

Río de Janeiro vuelve a la normalidad: comenzó el día cero tras la guerra policial contra el narcotráfico

Según el Centro de Operaciones y Resiliencia de Río (COR-Rio), alrededor de las 6 la ciudad regresó a la fase 1 de evaluación de riesgo urbano, lo que indica condiciones normales en términos operativos. Sin embargo, en las calles el panorama es otro: avenidas despejadas, comercios aún cerrados y un silencio inusual que contrasta con el bullicio característico de la “Cidade Maravilhosa”.

rio
El miedo sigue latente. Las operaciones policiales del martes marcaron un antes y un después en la historia reciente de Río de Janeiro.

Todas las vías principales se encuentran abiertas al tránsito desde la madrugada. La última en reabrirse fue la autopista Grajaú-Jacarepaguá, en dirección a Jacarepaguá, a las 2.45.

Ascienden a 114 los muertos por el operativo en las favelas de Río de Janeiro

Con el correr de las horas, asciende la cantidad de muertos luego del operativo contra el narcotráfico desarrollado el martes en dos favelas de Río de Janeiro.

Vecinos de las barriadas se encargan de acomodar los cuerpos de los fallecidos en una plaza a la espera de que sean trasladados a las morgues de la ciudad brasileña.

En tanto, la ciudad se encuentra en alerta 2 y con las clases suspendidas.

Muertos en Río de Janeiro
La ONU se muestra "horrorizada" por lo sucedido en Río de Janeiro

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha declarado "horrorizada" por los efectos de una operación de la Policía lanzada el martes en favelas de Río de Janeiro, en Brasil, y que se saldó con más de 60 fallecidos, entre ellos varios agentes de las fuerzas de seguridad.

Para Naciones Unidas, este operativo contra el Comando Vermelho evidencia una "tendencia" sobre las "consecuencias letales" de las acciones de la Policía en áreas con "comunidades marginadas".

Vecinos de las favelas recuperan los cuerpos de los fallecidos en el operativo

Al menos 50 cuerpos sin vida fueron encontrados por los habitantes de las favelas de Río de Janeiro que fueron escenario de una letal operación policial y fueron colocados por los vecinos en una plaza del barrio de Penha, según pudo confirmar EFE, que este miércoles acompañó el rescate de algunos de los cadáveres.

La recuperación de los cuerpos está siendo realizada por los vecinos de los complejos de favelas de Alemão y Penha, ubicados en uno de los sectores más pobres y violentos de Río, sin ayuda de las autoridades.

El balance oficial de víctimas de la operación es 64 fallecidos, entre ellos 4 policías, y todavía no está claro si los cadáveres recuperados este miércoles se incluyen en esa lista.

O Globo

Reunión de emergencia tras el estallido en Río de Janeiro

Los ministros Rui Costa (Casa Civil) y Ricardo Lewandowski (Justicia y Seguridad Pública) de Brasil sostendrán una reunión de emergencia con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, este miércoles 30 de octubre.

Según la Agencia Brasil, la reunión fue convocada tras la operación policial "Contenção" (Contención) realizada este martes 29 en los complejos de Alemão y Penha. La incursión dejó al menos 64 personas muertas y es considerada la más letal en la historia de Río de Janeiro.

Paralelamente, el gobierno federal atendió la solicitud del gobernador Castro para trasladar a 10 detenidos a prisiones federales. Estos hombres habrían liderado desde la cárcel las acciones que culminaron en el caos en la ciudad, incluyendo bloqueos de pistas y el secuestro de autobuses en la capital fluminense.

Río de Janeiro
Demoras en los vuelos a Río de Janeiro, accesos bloqueados y escuelas cerradas

El Comando Vermelho bloqueó calles y avenidas de Río de Janeiro con más de 50 autobuses y camiones incendiados, en represalia por el megaoperativo policial. Incluso se reportó el bloqueo temporal del acceso principal al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos, aunque sin cierre de la terminal.

Tras el enfrentamiento narco en Río de Janeiro, el gobierno de Lula Da Silva se reúne de urgencia

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó este martes una reunión de urgencia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, para analizar la situación en el estado de Río de Janeiro, luego del operativo policial que dejó al menos 64 personas muertas y 81 detenidas en las favelas de Penha y Alemão.

Así fue el ataque con drones

Durante el enfrentamiento, los criminales utilizaron drones para lanzar bombas contra los policías de la Coordenadoria de Recursos Especiais, la unidad de élite de la Policía Civil. En las redes sociales, se difundió un video en el que se ve el momento en el que uno de los drones lanzó un objeto explosivo.

Ataque con drones en Brasil
Al menos 64 muertos por el operativo en Río de Janeiro

Según informaron medios locales, al menos 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro salieron a ejecutar 100 órdenes de arresto. Los narcotraficantes respondieron con ráfagas de disparos, la quema de barricadas y el uso de explosivos lanzados desde drones.

TV Globo indicó que la cifra de muertos podría superar las 64 víctimas y que los detenidos ya superaban los 80. Entre los muertos hay dos policías civiles. Se trata de Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, conocido como “Máskara”, recientemente ascendido a jefe de investigación, y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años.

Las autoridades informaron, además, que los demás fallecidos serían presuntos integrantes del Comando Vermelho que intercambiaron disparos con las fuerzas de seguridad.

A pesar de las bajas, las operaciones continuaban al mediodía con nuevos reportes de tiroteos. Las autoridades mantienen la intervención en la zona y no descartan nuevas acciones en el marco de la Operación Contención.

Mirá las impactantes imágenes de Río de Janeiro

Enfrentamiento Brasil

