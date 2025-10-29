Aumenta la cantidad de muertos en Brasil luego de la masacre de Río de Janeiro

Live Blog Post

Vecinos del Complejo de la Penha colocan más de 50 cuerpos en la calle tras la operación policial más letal

El Complejo de la Penha, uno de los conglomerados de favelas más grandes y densamente poblados de la zona norte de Río de Janeiro, amaneció este miércoles envuelto en el espanto y la indignación. Decenas de vecinos, en un acto desesperado de denuncia y dolor, llevaron al menos 54 cuerpos hasta la Estrada José Rucas, una de las principales arterias del barrio. Los cadáveres fueron alineados sobre el asfalto en una escena que estremeció no solo a la comunidad, sino a toda la ciudad.

RIO DE JANEIRO

En estos momentos la morguera de defensa civil, en un intenso operativo, comenzó a retirar los cuerpos del lugar. Se estima que serían más de 100 lo cuerpos que se deberán retirar.