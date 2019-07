Asesinó a una influencer y la metió en una valija porque "ofendió su virilidad"

Un joven de 33 años confesó haber matado a puñaladas a la influencer rusa Ekaterina Karaglanova y haberla metido en una valija. Según aseguró, la asesinó debido a que había "ofendido su virilidad".

"Ella -dijo el Maksim Gareyeven una filmación difundida por Ria Novosti- me insultó varias veces, ofendió mi virilidad y me ofendió sobre mis posibilidades financieras. No me contuve y le infligí no menos de cinco cuchilladas en el cuello y el pecho".

Karaglanova tenía 24 años y, además de ser influencer en Instagram, tenía un blog de viajes y se había recibido recientemente de médica.

Los padres de Ekaterina encontraron el cuerpo sin vida de su hija en una valija, con varias lesiones de arma blanca, el domingo, cuando ingresaron en su departamento tras no conseguir comunicarse con ella durante una semana.