Arrestan a mujer turca que inyectaba lejía y cortaba con cuchillas a su bebé

La Policía de Estambul (Turquía) ha detenido a una mujer llamada Elif K. tras confesar que inyectó lejía y jabón líquido a su hija de 18 meses desde que tenía un mes, y que también le practicó cortes con cuchillas en distintas partes del cuerpo, porque —asegura— era incapaz de amarla, informó DailyMail.

"No podía amar a mi hija, no podía darle calor. Decidí torturarla", declaró la mujer ante la Fiscalía tras ser arrestada. Asimismo, detalló que le introdujo sustancias "en las orejas, nariz y ombligo hasta que comenzó a sangrar", después de lo cual trasladó a la pequeña al hospital para que fuese atendida por los médicos, que no sospecharon cuál era el origen de las lesiones.

También confesó haberle inyectado jabón líquido y lejía en las venas a la pequeña, tanto cuando estaba ingresada, como cuando se hallaba en casa.

Elif reveló que cuando dieron el alta a su hija, ella continuó infligiéndole dolor, haciéndole cortes con una cuchilla "en la cabeza, los ojos, las piernas, los brazos y el pecho". La tercera vez que la pequeña visitó el centro médico, donde la llevó el padre, los médicos se percataron de que el bebé tenía el cráneo fracturado así como moratones y rasguños por todo su cuerpo.

Tras abrirse una investigación contra los padres, que compartían domicilio familiar con la menor y dos hijos mayores, y después de varios interrogatorios a la mujer, esta confesó lo que hizo, siendo declarada culpable de un delito de maltrato infantil, a la espera de que se dicte sentencia contra ella. El padre, que asegura que no sabía nada de estas prácticas, se encuentra en libertad y está a cargo de la menor, que está empezando a recobrar su salud.