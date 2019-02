Año Nuevo en China: los memes más populares del festival de Primavera

Humorísticamente conocido como "la quinta gran invención de China" (después del papel, la brújula, la pólvora y la imprenta), los memes son ahora una parte inherente de la vida cotidiana de los chinos. Es poco común chatear con tus amigos chinos sin utilizar memes. "Los memes son una herramienta útil para expresar actitudes y emociones, o para decir lo que no se puede expresar directamente", escribió en su reporte en Pueblo en línea el periodista Zhang Xingjian.

A medida que se acerca el Festival de la Primavera, los chinos conservan varios memes para chatear con los amigos y familiares. Hay número creciente de memes que son necesarios para discursar sobre diferentes circunstancias como pedir sobres rojos, desear a la gente un feliz año nuevo o prodigar buena suerte.

"¿Tienes novio/novia? " "¿Cuándo tendrás un bebé? " "¿Cuál es su salario anual? ".

Debido a la costumbre de las mil preguntas que tocan aspectos de su privacidad, un número creciente de jóvenes chinos temen regresar a casa durante el Festival de la Primavera: las ganancias y el matrimonio son dos preocupaciones que generan presión familiar.

Para ayudarte a afrontar diferentes situaciones, aquí hay una estrategia de práctica en clave meme. Si sos chino, te podrán inspirar en una próxima batalla de memes. Si sos extranjero, te ayudará a comprender la cultura popular de los memes chinos y su uso, especialmente por la generación más joven.

Táctica 1: ¿Cómo defenderse de las preguntas incómodas?

Si tus parientes te preguntan sobre el amor o el dinero, ¿por qué no ir al contraataque? Si los parientes preguntan por tu vida amorosa, indaga en la vida privada de sus hijos. Si preguntan cuánto dinero ganas, contrataca con una investigación detallada sobre sus ahorros. Hazle probar el viejo refrán chino: "no le hagas a los demás lo que no quieres que los demás te hagan. "

Un ejemplo de Meme.

