Amanece en Río de Janeiro tras la masacre en el operativo contra el Comando Vermelho
El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil. Tensión entre el gobierno de Lula y el de Río de Janeiro.
Hay al menos 64 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó el martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.
La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del 70.