Venezuela: la estrategia de la oposición para echar a Maduro

El presidente del parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, reclamó hoy apoyo interno y externo para lograr “en los próximos días” el “cese del gobierno de usurpación” encabezado por el mandatario Nicolás Maduro.



Con ese fin, Guaidó se reunió esta mañana con dirigentes del Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL, la mayor coalición opositora) y afirmó que había conversado con los presidentes de la Argentina y Brasil, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro.



El legislador se entrevistó con miembros del Comité de Conflicto del FAVL, con vista a organizar las manifestaciones de protesta convocadas para el 23 de este mes, una fecha emblemática en Venezuela porque ese día de 1958 cayó la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez.



“Nos llegó el momento importante; no estoy creando el Día D, pero todos tenemos un rol en este cuento y si lo cumplimos a cabalidad en los próximos días, no tengo duda de que vamos a lograr el cese del gobierno de usurpación”, dijo Guaidó en ese encuentro, según reprodujeron los diarios caraqueños El Nacional y Efecto Cocuyo.



El jefe de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) llamó a “luchar contra la guerra de desinformación” porque “eso es clave en los próximos días”, y advirtió que “no hay que convertir el 23 de enero en el día final” sino que “hay que manejar la expectativa, transformarla en esperanza”.



Por otra parte, “he conversado con Macri y Bolsonaro”, dijo Guaidó, quien recordó que la AN debatió el martes un anteproyecto de “ley de transición” y subrayó que “hay una agenda parlamentaria, social, comunitaria y de acción” en procura de desalojar a Maduro del gobierno.



La oposición -que tiene holgada mayoría en la AN- y gran parte de la comunidad internacional desconocen el mandato iniciado el jueves por Maduro debido a que fue reelecto en comicios en los que no participó la mayoría de los adversarios del chavismo, muchos dirigentes opositores estaban entonces presos o inhabilitados, y no hubo observación electoral independiente.

En ese contexto, Guaidó anunció ayer que, de acuerdo con lo que establece la Constitución, la AN asumirá “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República”, por considerar que el mandato actual de Maduro es ilegítimo, y convocó a “las fuerzas armadas” y a “la comunidad internacional” para respaldarlo, aunque no precisó si en ese caso él será el próximo jefe del Estado.