Tusk pide unidad a los 28 para apoyar a Guaidó

Hasta ahora, la UE no ha querido entrar en la cuestión del reconocimiento o no del presidente, Nicolás Maduro, alegando que "no reconoce Gobiernos sino Estados" aunque boicoteó la toma de posesión del mandatario de su segundo mandato presidencial --ningún país ni la UE enviaron representación-- para dejar claro que "no tiene legitimidad" tras imponerse en elecciones el pasado mes de mayo que para el bloque "no fueron justas ni creíbles", según fuentes diplomáticas.