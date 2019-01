Tania Díaz: "En Argentina ven una realidad virtual de lo que pasa en Venezuela"

La crisis en Venezuela está a un nivel que puso en alerta a todo el mundo y la tensión aumenta a medida que pasan las horas. Algunos países advierten por la posibilidad de que se generen conflictos con posible derramamiento de sangre.

Mientras siguen los cuestionamientos a Maduro y Guaidó suma más apoyo, desde el chavismo aseguran que la crisis no se debe a malas acciones del Gobierno, sino al bloqueo y las acciones internacionales encabezadas por Estados Unidos.

En comunicación con MDZ Radio, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y diputada del Partido Socialista Unido, dijo: "En venezuela tenemos que ver las cosas desde dos puntos de vistas. Una es la que ocurre en la calle y la otra es la realidad virtual que están viendo ustedes allá".

De acuerdo a la representante no se puede decir que el mandato de Maduro es ilegítimo cuando el chavismo ganó 23 de 25 elecciones en los últimos 19 años. Respecto a la autoproclamación de Guaidó, manifestó que "en Argentina a nadie se le ocurriría pararse en la Plaza de Mayo y proclamarse de presidente".

Díaz aseguró que la elección de mayo, en la que Nicolás Maduro fue electo y que desde el ámbito internacional consideran ilégitima e irregular, tuvo a 4 cantidatos y el único sector que no participó fue "la oposición que responde a Estados Unidos".

Al ser consultada por la cantidad de venezolanos que buscan refugio en otros países y la crisis económica que se vive, dijo que "no es una crisis por azar ni de errores que haya cometido el Gobierno".

En ese sentido, agregó: "Si tu tiene un Gobierno al que no le permiten crédito internacional, no se permite comprar insumos, reponer equipos de telecomunicaciones o comprar medicinas. En estos momentos banco británicos tienen confiscada buena parte de las reservas de venezuela. Están aplicando una estrategia de guerra no declarada sobre venezuela".

