Sorpresivo ultimátum del gobierno socialista de España a Maduro

"No deseamos poner ni quitar líderes en Venezuela, sino unas elecciones libres y democráticas", ha dicho. Por ello, si en el plazo de ocho días esa convocatoria no se produce, España reconocerá a Guaidó como presidente del país. España optó por mantener la prudencia a la espera de que se conformara esa postura conjunta de los 27, si bien el presidente del Gobierno contactó con el autoproclamado presidente venezolano a quien felicitó por su "coraje" pero no le transmitió el reconocimiento de España.