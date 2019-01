Renunció el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim

Tres años antes de que finalice su mandato, el coreano Jim Yong Kim renunció a la presidencia del Banco Mundial, según admitió en un comunicado donde asegura que "ha sido un gran honor" desempeñarse en el cargo.

"Ha sido un gran honor desempeñarme como presidente de esta extraordinaria institución, llena de individuos apasionados dedicados a la misión de terminar con la pobreza extrema en el lapso de nuestras vidas", dijo Kim, médico de profesión, en un comunicado.

Kim era presidente del Banco Mundial -y lo seguirá siendo hasta el 1 de enero- desde el año 2012, momento en el que asumió en el cargo. De acuerdo con The Guardian, los motivos de su salida son "personales", sin dar mayores precisiones.

El año pasado, Kim visitó un par de veces la Argentina, en las que dejó en claro su apoyo al presidente Mauricio Macri.

"He preguntado a muchas personas sobre lo que sucedió con la moneda y no escuché una razón única de por qué pasó lo que pasó. Hay múltiples razones y los mercados capitales a veces son predecibles y otras veces no", explicó en medio de la crisis argentina.

Sobre la gestión de Macri, analizó en una entrevista con Clarín de julio de este año: "Hoy vemos que la situación cambió, el progreso ha sido significativo e importante. La pobreza bajó y hay acceso a los mercados".

Según comunicó la institución, la consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, será la encargada de tomar el relevo de forma interina en la presidencia a partir del 1 de febrero a Kim, cuyo cargo terminaba en 2022.