¿Qué une a Bolsonaro con Maduro, Evo, Lula y Bergoglio?

Jair Bolsonaro es señalado por muchas de sus afirmaciones fuera de lugar, que representan un retroceso a los avances sociales de América Latina. Entre las muchas, está su posición abiertamente homofóbica. "El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad?, ya oí de algunos aquí. Menos mal que me dieron unos chirlos de chico, mi padre me enseñó a ser hombre", dijo. "No voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar", afirmó y fue por más: en una entrevista con la revista Playboy en 2011 aseguró que preferiría "que mi hijo estuviera muerto a que fuera homosexual".

Evo Morales tuvo su momento xenófobo también, ya sea por ignorante o por discriminador: "El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, los hombres que comen esos pollos tienen desvíos en su ser como hombres".

Nicolás Maduro no ha parado de usar la palabra "maricón" como insulto. De hecho, insinuó en la campaá electorald e 2013 que su contrincante Henrique Capriles era homosexua:

Lula y la ciudad "exportadora de maricones". El expresidente de Brasil dijo -aunque durante la grabación de un spot publicitario que luego se filtró al público- que la ciudad de Pelotas es "exportadora de maricones". La frase, dictada por Lula en una conversación con Fernando Marroni, entonces alcalde de Pelotas, fue captada por el micrófono de una televisión y explotada en la campaña de la elección municipal de aquel año.

Jorge Bergoglio, a su turno, cuando era arzobispo de Buenos Aires, convocó a una "guerra de Dios contra el Demonio" al tratarse la ley de matrimonio igualitario en el Congreso. "Les escribo estas líneas a cada una de ustedes que están en los cuatro monasterios de Buenos Aires. El pueblo argentino deberá afrontar, en las próximas semanas, una situación cuyo resultado puede herir gravemente a la familia. Se trata del proyecto de ley sobre matrimonio de personas del mismo sexo", comienza la carta del cardenal Jorge Bergoglio a las religiosas carmelitas de Buenos Aires. Luego advirtió que "no se trata de una simple cuestión política sino de la pretensión de destruir el plan de Dios", atribuida a "una 'movida' del Padre de la Mentira", uno de los tantos homónimos que la Iglesia le atribuye a Satanás. Además sostuvo que "está en juego la identidad, y la supervivencia de la familia: papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones". Para finalizar, apeló a la conciencia de los legisladores que intervendrán en la votación: "Pidan por ellos, por sus familias; que el Señor los visite, los fortalezca y consuele. Pidan para que ellos hagan un gran bien a la Patria", antes de acudir a una cita bíblica para convocar a los fieles. "Recordémosle lo que Dios mismo dijo a su pueblo en un momento de mucha angustia: 'esta guerra no es vuestra sino de Dios'. Que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios", concluyó el ahora papa Francisco.

De todos modos, Jair Bolsonaro ha hecho de la militancia segregacionista su plataforma de campaña:

1) Contra los afrodescendientes

"No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos", dijo sobre los brasileños con descendencia africana. Y agregó que sus hijos nunca podrían están en pareja con una persona afro porque "están muy bien educados".

2) Contra las mujeres

A la diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario le dijo que ni siquiera merecía ser violada: "Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece". Sobre el cupo femenino dijo que no es una cuestión de colocar cuotas de mujeres porque sí. Tenemos que colocar gente capacitada. Si colocan mujeres porque sí, voy a tener que contratar negros también”.

Sobre las licencias por maternidad dijo que "la mujer debe ganar un salario menor porque está embarazada". Y lo justificó argumentando que "cuando ella vuelva, va a tener un mes más de vacaciones, es decir, trabajó cinco meses en un año")

3) Sobre la tortura

“Estoy a favor de la tortura y tú sabes que lo estoy", dijo en un reportaje en 1999 para que no quedaran dudas sobre el tema. Y, en 2016, declaró en una entrevista radial que “el error de la dictadura fue torturar y no matar".

En 2016, durante la votación en la Cámara de Diputados para decidir sobre el impeachment a Dilma Rousseff, dijo que su voto afirmativo era “contra del comunismo” y se lo dedicó a “la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante”, el militar que torturó de la expresidenta cuando estuvo secuestrada.