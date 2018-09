Polémica: un filósofo propone prohibir a los ricos

Recaudar y redistribuir el 100% de lo que tiene ese 1% de la población global que acumula el 82% de la riqueza del planeta, según datos de la ONG caritativa británica Oxfam, es justo lo que plantea el filósofo y profesor de la Universidad Técnica de Dortmund (oeste germano) Christian Neuhäuser. Suyo es un libro de filosofía que, lejos de haber pasado desapercibido como suele pasar con otros volúmenes de esta disciplina, ha captado la atención de los grandes medios de comunicación generalistas en Alemania. Se titula Reichtum als moralisches Problem o La riqueza como problema moral (Ed. Suhrkamp, 2018). Su autor confía en que las ideas de su volumen tengan un impacto en la clase política de su país, necesitada como está, de "solidaridad", según sus términos.

Fue entrevistado por El Diario en España: "A mí me lo que me interesa es la riqueza como problema en el conjunto de la vida en sociedad", le dijo Neuhäuser.

La riqueza entraña un problema, y es que, en sociedades como la nuestra, implica la existencia de pobreza. Para Neuhäuser, además, el problema está en que el rico "tiene mucho más dinero del que necesita para vivir dignamente". Concretamente, el problema está en "disponer de un 300% más de lo que percibe la media del país en el que viva el rico o contar con un millón de euros", según se hace eco Neuhäuser de las definiciones más comunes de la persona rica.

El rico, en suma, acusa no poder vivir dignamente porque no puede mirar al resto de integrantes de la sociedad de igual a igual. "El rico no puede compartir su sueño de riqueza", comenta Neuhäuser. Él pone el ejemplo del rico que se sienta en un restaurante y alguien viene y le pide una limosna. "Esto le arruina la cena al rico, porque si creemos que todos somos iguales, ahí uno de los dos está pidiendo una ayuda de un euro", explica el filósofo. Accedé a la entrevista completa haciendo clic aquí.