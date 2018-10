"Negras, putas y colombianas drogadictas de mierda"

Dos jóvenes venezolanas registraron en un video la agresión que sufrieron por parte de una mujer y su hijo en un barrio de Buenos Aires, que las insultó y golpeó.

Una de las chicas venezolanas, de nombre Verónica Marín, colgó en su muro de Facebook varios videos y fotos donde aparece la atacante junto a su hijo en una calle del barrio porteño de Cañitas.

La joven escribió que fueron señaladas de "drogadictas por ser morenas y hablar con acento extranjero".

"Nos llamó negras, putas y colombianas drogadictas", aseveró Marín en esta publicación, que ha sido compartida 11.000 veces.

En los clips se ve a la mujer insultar a las dos muchachas: "Ustedes están drogadas, colombianas de mierda", mientras el niño, de unos cuatro años, les lanza un encendedor y les dice "pelotudas".

"Me golpeó"

En otro de los videos se ve a un par de oficiales de la policía de Buenos Aires a los que la mujer les dice que las venezolanas golpearon a su hijo y que estaban "fumando marihuana en la puerta del edificio".

"La señora me golpeó con un policía en el medio y no la podía tocar ni calmar porque un hombre policía no puede 'agarrar a una mujer'", explicó Marín en su publicación en la red social.

La joven estudiante de Periodismo en la Universidad Abierta Iberoamericana, con sede en la capital argentina, según su biografía en Facebook, relató que finalmente les preguntaron que si eran extranjeras y que mejor lo dejaran hasta ahí para "no pasar la noche en la comisaría".

"La señora se fue a su casa y mi amiga y yo con los moretones en las piernas a las nuestras", concluyó la venezolana.

La otra versión

La otra joven venezolana, de nombre Bárbara Martínez, también hizo una publicación en la popular red social donde relató los hechos y afirmó que el menor la pateó repetidas veces y la mujer le haló el cabello.

"Es nuestro país", les dijo la agresora, quien las seguía atacando a pesar de que estaba presente la policía.

"Uno de los oficiales aleja a la señora, pero el niño se me arroja al pecho y me pega. Lo alejo con una mano", relató. "No toques a mi hijo, gorda de mierda", le gritó la agresora.

"Al final la historia queda en nada", afirma Martínez. "La mujer que nos agredió impune, el nené en camino a ser un maltratador y los policías de brazos cruzados", concluye. "¿Dónde está la seguridad?", se pregunta una de las venezolanas.

RT