¿Megan Markle juega un "juego peligroso" y puede arrepentirse?

El biógrafo de la familia real británica, Robert Jobson, afirmó este martes durante una entrevista al diario Daily Express que Meghan Markle, duquesa de Sussex, está jugando a un "juego peligroso" al negarse a mantener contacto con su padre Thomas Markle.

Jobson opina que Markle debe hablar con su padre antes de que sea demasiado tarde. "Él no está muy bien de salud y yo instaría a Meghan a contactar con él y tratar de tender puentes. Ambos han cometido errores", indicó y precisó que la duquesa "se arrepentirá" de desaprovechar la oportunidad de mejorar las relaciones con su progenitor si algo le pasa.

Este lunes, el "decepcionado" padre pidió ayuda a la reina Isabel II de Inglaterra para resolver los problemas con su hija, con la que no puede comunicarse después del incidente del pasado mayo, cuando vendió a una agencia fotográfica imágenes de su hija preparándose para su boda. Después declaró que no acudiría al enlace para no avergonzar a Meghan ni a la familia real.

"Creo que ella (Isabel II) querría resolver problemas familiares. Todas las familias, reales o no, necesitan estar juntas, especialmente en las fiestas", dijo Thomas Markle.

RT