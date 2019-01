May: "Trabajar de forma constructiva" para sacar adelante el Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha hecho este miércoles un llamamiento a "centrarse" para sacar adelante el proceso de Brexit y "trabajar de forma constructiva" para lograr un acuerdo que pueda ser aprobado por el Parlamento británico.



En sus primeras declaraciones tras superar una moción de confianza en el Parlamento, May ha resaltado que "la inmensa mayoría" de la población quiere que el Brexit sea una realidad, si bien ha reconocido que el acuerdo que negoción con la Unión Europea (UE) ha sido rechazado "por un amplio margen" en la Cámara de los Comunes.



"Ahora que los parlamentarios han dejado claro lo que no quieren, debemos trabajar de forma constructiva juntos para establecer lo que quiere el Parlamento", ha sostenido la primera ministra.



Así, ha destacado que ya ha iniciado los contactos con varios partidos británicos y ha lamentado que el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, haya rechazado participar en las consultas. "La puerta sigue abierta", ha dicho.



La 'premier' ya avanzó el martes que, si sobrevivía a la moción de censura, iniciaría una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que, según ha confirmado, ha iniciado esta misma noche.



Corbyn se ha mostrado dispuesto a hablar con el Gobierno pero ha exigido a May como requisito previo que descarte por completo el escenario de un Brexit caótico. El jefe de los liberal demócratas, Ed Davey, se ha expresado en los mismos términos.