Maduro dijo que está dispuesto a reunirse con Guaidó

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar dispuesto a reunirse para iniciar un "diálogo nacional" con el jefe parlamentario, Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario interino.

"Estoy comprometido con el diálogo nacional. Hoy, mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho (...) voy", dijo Maduro en rueda de prensa, refiriéndose a Juan Guaidó, al que califica como un "títere" de EEUU.

Preguntado sobre la situación de Citgo -luego de que EEUU reconociera a Guaidó como presidente encargado-, Maduro comentó que esa empresa "es propiedad del Estado venezolano y de Pdvsa. Solo nosotros decidimos su situación"

Por otra parte, reiteró que Venezuela está enfrentando y desmontando un golpe de Estado que, según dijo, dirige el gobierno de Estados Unidos con aliados en el mundo occidental.



Nicolás Maduro se reunió con medios de comunicación internacionales para hablar de la crisis que enfrenta a su país e insistió en denunciar un intento de golpe de estado impulsado por Estados Unidos. "Juan Guaidó es un agente del gobierno de los Estados Unidos", manifestó el mandatario venezolano.

"Quiero mucho a Estados Unidos, es un pueblo afable. Me gustaría volver una vez que termine mi presidencia", dijo el mandatario al responder a un periodista estadounidense que le consultó por el apoyo ruso y la situación de las empresas venezolanas en Estados Unidos.

"Yo no soy anti estadounidense, soy anti imperialista", insistió el mandatario, aunque recalcó que "Estados Unidos no quiere dialogar, la prepotencia y la arrogancia los ciega". Maduro manifestó que él rompió relaciones políticas con el Gobierno de Trump, pero apuntó a seguir teniendo relaciones con sindicatos, universidades y otras entidades estadounidenses.

Respecto a la posible solución a la crisis, Maduro dijo que "no es la violencia, no es el intervencionismo, no es la guerra el camino para dirimir los conflictos. El camino son el diálogo y la verdad, no el golpe de estado que se está haciendo en Venezuela".

En ese sentido, aseguró que "con la oposición siempre hubo canales de diálogo. Siempre, en todas las circunstancias".

"Nuestros asuntos son nuestros, y debemos dirimirlos sin la presencia de los gringos ni de las potencias imperialistas", agregó el referente del chavismo.

al referirse al futuro de la relación con Estados Unidos, dijo: "seguiremos vendiéndole a Estados Unidos lo que nos compren. Si no nos compran, lo venderemos en otro lado".

Maduro recalcó que "Putin ha ratificado su apoyo integral a Venezuela. Vamos a tener cada vez más trigo, inversiones y respaldo militar por parte de Rusia".