López Obrador mostró su declaración de bienes: sólo una casa

El presidente de México, Andrés López Obrador, sólo es dueño de una finca rústica en un predio de 12 mil metros cuadrados en el estado sureño de Chiapas, la antigua casa familiar, y sus ahorros e inversiones alcanzan apenas los 20 mil dólares, según la primera declaración de bienes que hizo pública hoy.

De acuerdo a este informe, presentado ante el ministerio de la Función Pública, la casa que habita en el barrio de Tlapan, al sur de la Ciudad de México, y el auto que suele usar son de su esposa.

López Obrador, que puso como bandera de su gestión la lucha contra la corrupción y la austeridad, señaló que la "Quinta" (rancho) que tiene en el municipio de Palenque ya fue escriturada a nombre de sus hijos, aunque él tiene derecho de uso hasta su muerte.

"No genera nada. Tengo árboles sembrados, pero son para autoconsumo; son árboles frutales y maderables", afirmó, según la estatal agencia Notimex.

Además, detalló que no tiene tarjeta de crédito ni cuenta de cheques, aunque aclaró que tendrá que usar una tarjeta de débito para recibir su salario de presidente.

El jefe de Estado también declaró que no tiene ninguna deuda y que posee dos cuentas, una bancaria y otra no especificada, que se estima sería de inversión, en la que tiene en total casi 450 mil pesos (unos 22.500 dólares).

López Obrador, de 65 años, insistió en que todos los funcionarios de su gobierno presentarán su declaración de bienes, porque se trata de “gente honesta y sus propiedades son fruto de trabajo honesto".

El mandatario advirtió a sus colaboradores que si no "transparentan sus bienes" tendrán que presentar su renuncia, aunque la ley obliga a los funcionarios públicos a presentar su

declaración sobre los activos que poseen pero no a hacerla pública.

Los funcionarios, además, deben presentar una declaración en la que aclaran si tienen algún "conflicto de interés", reseñó la agencia Ansa.

Los gestos de austeridad de López Obrador -entre ellos viajar en un pequeño auto compacto sin blindaje y con escasa seguridad y negarse a usar un avión privado para sus desplazamientos al interior del país- generaron simpatía entre un amplio sector de la sociedad.

Rechazó también vivir en la residencia oficial de Los Pinos, por considerarla demasiado "opulenta" y anunció que vivirá en Palacio Nacional, y redujo a la mitad su sueldo: ganará unos 5500 dólares.

"Nunca me ha interesado el dinero. Lucho por ideales, por principios. Aunque también aclaro, para no ofender a nadie, porque no todo el que tiene es malvado. Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna y bienes de manera legal, con su esfuerzo", remarcó el mandatario.

Su esposa, la escritora y periodista Beatriz Gutiérrez, gana mensualmente 117.500 pesos (unos 5.997 dólares) en actividades profesionales y de investigación, y tiene dos terrenos, un departamento céntrico en Puebla y una casa en el sur de la Ciudad de México.