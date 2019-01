La secta caníbal que bebe en cráneos humanos y fuma marihuana

Manoj Thakkar, autor del libro "Aghori: A Biographical Novel" (Los Aghori: una novela biográfica), argumenta que son un grupo profundamente incomprendido. "Son personas muy simples que viven con la naturaleza. No piden nada", considera. "Ven todo como una manifestación de un ser supremo. No rechazan ni odian a nadie ni a nada. Por eso no hacen una distinción entre la carne de un animal sacrificado y la carne humana. Comen lo que hay", señala.