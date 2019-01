La Iglesia seguirá quedándose con las monedas de la Fontana di Trevi

Tras una polémica que duró algunos días, la Iglesia Católica seguirá quedándose con las monedas que los turistas arrojan a la Fontana di Trevi, y que utiliza para obras de caridad. La controversia se había suscitado cuando la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, había ordenado poner en práctica una ordenanza que indicaba que a partir del 1 de abril las monedas pasarían a dedicarse a la conservación de los monumentos de la ciudad, y no se destinarían a la organización de la Iglesia Cáritas.

Los turistas arrojan más de un millón de dólares al año a la fuente.

Hoy, sin embargo, Raggi dio marcha atrás, según contó la periodista Elisabetta Piqué en un artículo de La Nación. La alcaldesa indicó que "Cáritas y las miles de personas asistidas por sus voluntarios pueden quedarse tranquilos. Confirmo que las moneditas seguirán estando a disposición de las actividades caritativas del ente diocesano". "Nadie nunca pensó privar a Cáritas de estos fondos", agregó.

Por año, cerca de 1,7 millones de dólares son arrojados a esa famosa fuente por turistas, y Cáritas lo distribuye entre los más necesitados. En su marcha atrás, Raggi no sólo anunció que no se tocarán esos fondos, si no que además irán a la entidad caritativa las monedas depositas en las demás fuentes de Roma, por un total de otros 200.000 euros al año.