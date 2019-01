Guaidó pidió elecciones libres y dijo que hará una consulta por la amnistía a Maduro

Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la la Asamblea Nacional (AN, parlamento), reapareció hoy en público en Caracas y llamó a sus compatriotas a mantenerse movilizados hasta que el "usurpador" Nicolás Maduro se vaya del poder y un gobierno de transición convoque a elecciones "libres".

El titular del parlamento, dijo que "nos despertamos de la pesadilla gracias a todos los que han puesto tanto sacrificio". En ese sentido, y refiriéndose a su figura, dijo que "más que libertador yo prefiero ser un servidor público para ustedes para transformar este país".

"Se ha corrido el rumor de que se me van a meter preso o no, yo estoy seguro que alguno de ustedes me podrá dar refugio en su casa, pero tenemos que ejercer nuestras funciones en la calle entendiendo que estamos en dictadura y que algunos usan las armas para sembrar temor. Así que, quiero que lo sepan, aquí hay una ruta muy clara establecida: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libre", manifestó.

Sobre el momento elegido para autoproclamarse presidente, dijo: "Dijimos que cuando contáramos con el respaldo internacional ibas a dar el paso y lo hicimos. Hoy contamos con el reconocimiento de un gran número de países".

Guaidó también envió un mensaje a las Fuerzas Armadas: "Llegó el momento de ponerse de lado de la constitución, de respetar el pueblo de Venezuela, soldado de la patria, heredero de Bolívar, Miranda, Sucre, pónganse del lado del pueblo de Venezuela. En los próximos días tendrán una prueba importante: ¿Van a permitir o no el ingreso y reconocer a este legítimo poder?"

"No buscamos torcer manos, buscamos estrechar manos, atender a todo el pueblo de Venezuela. No será sencillo, porque estamos viviendo en dictadura. Maduro no protege a nadie ni del hambre, ni de la persecución ni de la miseria", agregó.

