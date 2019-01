Guaidó en alerta: "Pudieran meterme preso hoy"

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha asumido que podría ser detenido en cualquier momento por arrogarse el poder ejecutivo que reivindica Nicolás Maduro, según ha dicho en una entrevista concedida este viernes por Instagram al periodista venezolano Sergio Novelli.



"En el terreno de lo que pudiera pasar, pudieran meterme preso hoy, eso lo saben Venezuela y el mundo", ha afirmado. Guaidó ya apuntó a esta posibilidad el miércoles, cuando se autoproclamó. "Esto va a tener consecuencias", dijo al tiempo que añadió: "No temo por eso, temo por nuestra gente, que la está pasando mal".



Maduro pidió el jueves a lo poderes públicos que "actuar en consecuencia para respaldar una conciencia republicana que exige Justicia". Tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, como el fiscal general, Tarack William Saab, han denunciado que Venezuela esta siendo víctima de un "golpe de Estado".



Guaidó también ha advertido de que los funcionarios consulares y de la Embajada de Estados Unidos "que atendiendo el llamado de la autoridad legítima de Venezuela de quedan en el país" podrían ser agredidos por agentes 'chavistas'.



Maduro anunció el miércoles la ruptura de relaciones con Estados Unidos y dio a su personal 72 horas para abandonar el país, pero Guaidó ha pedido a las misiones diplomáticas que permanezcan en Venezuela.



"No descartamos absolutamente nada pero en este momento la ruta esta muy clara marcada, es lograr unas elecciones libres en el más corto tiempo posible", ha ratificado.



Guaidó ha subrayado que la oposición "no está para farsas". "Podemos tener elecciones libres que el mundo reconozca, que los venezolanos participemos y que tengan garantías de avance y futuro", ha remachado.