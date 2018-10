Fernando Haddad, el heredero del carismático Lula

En menos de un mes, la vida de Fernando Haddad dio un vuelco drástico y rotundo, aunque no tan inesperado. Antes del 11 de septiembre, el ex alcalde de Sao Paulo era sólo una figura importante en la escena política brasileña. A partir de ese día, se convirtió en la gran esperanza de la izquierda para volver a gobernar el país.

Correligionario de Luiz Inácio Lula da Silva en el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Haddad se transformó, de un día para el otro, en uno de los grandes protagonistas de la campaña electoral de Brasil. Y ese vertiginoso ascenso se debió a la prohibición que la Justicia le impuso a la candidatura del líder de su partido.

Antes de que la Justicia prohibiera a Lula participar en la contienda electoral por estar condenado por corrupción, Haddad, de 55 años, era poco más que un desconocido para el gran público.

En los primeros anuncios electorales tras oficializar su candidatura, el propio PT se permitió incluso bromear con esa ignorancia del electorado hacia su persona. "¿Hadalio? ¿Haider? ¿Hádila?" trataban de pronunciar su apellido diferentes hombres y mujeres en un video que se popularizó rápidamente.

Sin embargo, y más allá de este desconocimiento, Haddad, que originalmente había sido elegido como vicepresidente de Lula, cuenta en su curriculum con dos logros importantes: fue ministro de Educación durante siete años y luego, de 2013 a 2017, alcalde de Sao Paulo, la ciudad más populosa del país.

Una vez que fue elegido como reemplazante de Lula y candidato del PT, la figura de Haddad creció en forma exponencial. En 20 días, pasó de tener un magro 4 por ciento de las intenciones de voto en las encuestas previas a más de un 20 por ciento, un número que casi con certeza lo coloca en la segunda vuelta.

En el caso de que el ex alcalde de Sao Paulo avance a esa segunda ronda, presumiblemente contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, su gran desafío será el mismo que viene sosteniendo desde hace tres semanas: identificarse lo máximo posible con Lula para atraer su enorme caudal de votos, pero a la vez mostrarse como un líder con peso propio.

En ese sentido, la posición de Haddad se reveló compleja desde el primer momento de su campaña. Por un lado, el intento de equipararse con Lula lo llevó a dejar de lado incluso su nombre. "Haddad es Lula" reza la campaña del PT, y él siempre aparece con camisas que muestran la cara del ex mandatario.

Por otro lado, no obstante, la obligación de presentarse como un candidato con nombre propio y no sólo la "marioneta" de un partido, lo llevó a afirmar que, en el caso de ganar, no indultará a Lula para que pueda salir de la cárcel.

Pero además, en esa particular y difícil identificación de uno con el otro, influye un factor relacionado con las trayectorias políticas que tanto Lula como Haddad desarrollaron a lo largo de sus vidas.

Lula nació en el campo, en el interior de Brasil, no terminó la escuela secundaria y construyó su carrera desde abajo como líder sindical. Haddad, en cambio, es un "hijo" de la gran metrópoli y demostró ser uno de los mejores en la academia: entre 1981 y 1996 se graduó en Derecho, Economía y Filosofía por la Universidad de Sao Paulo (USP).

Descendiente de libaneses, Haddad se afilió al PT en 1983. Tras varios años de carrera académica, en 2001 se integró a la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico de Sao Paulo y cuatro años después le llegó la que hasta entonces era su gran oportunidad: en 2005, con Lula en el Gobierno, fue nombrado ministro de Educación.

Haddad recibió muchos elogios por la buena gestión realizada hasta 2012: en ese periodo de bonanza económica en Brasil se crearon 14 nuevas universidades, se amplió el acceso a la enseñanza para los estudiantes de las clases más humildes y se repartieron más de 700 millones de libros gratuitos en todo el territorio nacional.

"Serás un buen candidato", le dijo el propio Lula en 2011, al impulsar su primera incursión electoral. Un año después, venció a José Serra y se convirtió en el alcalde de Sao Paulo, una urbe de más de 12 millones de habitantes que es el corazón económico de Brasil.

Ya como alcalde, Haddad desarrolló un ambicioso plan para mejorar la movilidad urbana. Sin embargo, a partir del aumento del pasaje de transporte público en 2013, se desencadenaron primero en la ciudad y luego en todo el país una serie de movilizaciones masivas que terminaron afectando tanto su popularidad como la de la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Haddad jamás logró reponerse de ese golpe y en 2016, tras la llegada al poder de Michel Temer, perdió en su intento de reelección contra el ex periodista Joao Doria, consiguiendo apenas el 16,7 por ciento de los votos.

A pesar de esa derrota, Haddad se mantuvo siempre en los primeros planos del PT. Y ahora, tras casi 40 años en la política brasileña, le llegó su gran oportunidad: ¿Podrá ser el candidato que, a la sombra de Lula, le devuelva a la izquierda la banda presidencial en el mayor país del continente?