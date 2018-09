Enorme tensión por derribo israelí de avión ruso con 15 militares

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este martes a través de un comunicado que el avión ruso Il-20 que este lunes desapareció de los radares durante un ataque de cuatro cazas israelíes F-16 contra objetivos sirios en la provincia de Latakia, fue derribado por un misil antiaéreo de sistema S-200 sirio después de que pilotos israelíes lo utilizaran como escudo, provocando su derribo.

Esto es lo que se sabe del momento sobre el incidente en el que han perdido la vida quince militares rusos "por culpa de las acciones irresponsables de Israel en Siria", según denunció el Ministerio.

¿Cuándo desapareció?

El avión ruso Il-20, adscrito a los servicios de inteligencia de señales, dejó de emitir señales este lunes alrededor de las 23:00 (hora de Moscú, 20:00 GMT) sobre el mar Mediterráneo, a 35 kilómetros de la costa siria, cuando se disponía a regresar a la base rusa de Jmeimim. La aeronave desapareció de los radares durante un ataque de cuatro cazas F-16 de la Fuerza Aérea Israelí contra objetivos sirios en la provincia de Latakia.

¿Cómo fue derribado?

El bombardeo israelí en Latakia se llevó a cabo cerca de la fragata francesa Auvergne y en las inmediaciones del avión IL-20, que se preparaba para aterrizar. Al utilizar el avión ruso como escudo, los pilotos israelíes "lo colocaron bajo el fuego de la defensa aérea de Siria", explicó el Ministerio de Defensa. En consecuencia, el IL-20, cuya "superficie reflectante efectiva" es "mucho mayor" que la de un F-16, fue derribado por un misil del sistema S-200, explicó.

¿Dónde se estrelló el avión?

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que ha localizado el lugar donde se estrelló el avión ruso Il-20 derribado en Siria a 27 kilómetros al oeste de la ciudad de Baniyas, en la provincia de Latakia.

Según el ministerio, los restos de los militares y sus efectos personales fueron llevados a bordo de buques rusos en Siria.

¿Accidente o provocación deliberada?

El Ministerio considera imposible que los sistemas israelíes de control de aviación y los pilotos de los F-16 no vieran el avión ruso, ya que se preparaba para aterrizar desde una altura de cinco kilómetros. "Realizaron deliberadamente esta provocación", denunció el departamento militar.

Además, Israel no avisó a los militares rusos en Siria de la operación planeada en el área de Latakia, y solo puso a Rusia al tanto de la operación un minuto antes del ataque, lo que no permitió que el avión Il-20 se trasladara a una zona segura.

¿Cómo ha reaccionado Rusia?

El Ministerio de Defensa de Rusia ha calificado las acciones provocadoras de Israel en Siria de "hostiles", y ha anunciado que se reserva el derecho a responder adecuadamente, según lo ha declarado el portavoz del organismo, el general mayor Ígor Konashenkov.

Por su parte, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, afirmó en una conversación telefónica con su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, que la culpa del derribo del avión ruso "recae por entero" sobre Israel. Shoigú ha recordado también que han solicitado a Israel en numerosas ocasiones que se abstenga de lanzar ataques contra Siria.

¿Qué dice Israel?

De momento, las autoridades israelíes no se han pronunciado sobre el derribo del avión ruso. "Hasta ahora no tenemos ninguna reacción", dijo en declaraciones a RIA Novosti Anna Jonathan-Leus, portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu. La Embajada israelí en Moscú no ha querido pronunciarse sobre el asunto.

RT