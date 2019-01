El relato de uno de los heridos: "Cuando intenté manipular el sobre, explotó"

El atentado ocurrido en Santiago de Chile, en una parada de colectivos en la avenida Vicuña Mackenna, dejó 5 heridos y aún se investiga quién lo causó. Pero ya hay precisiones sobre la mecánica del hecho.

En la parada había una bolsa que en su interior tenía un sobre que contenía el artefacto explosivo. Para reconstruir lo que ocurrió es clave el testimonio de dos testigos: una pareja de venezolanos que estaban en el lugar.

El hombre intentó manipular el objeto y allí explotó. Ahora dio su testimonio. “Fue algo muy rápido. Llegamos al paradero, era un sobre que parecía que tenía documentos dentro de una bolsa. Entonces yo lo agarré para ver si había alguna información para devolver y cuando intenté manipularlo fue cuando explotó el artefacto”, dijo el Rolando Olivar Torres Pavez.

#4Ene / Venezolanos Magaly Brito y su esposo Rolando Torres fueron heridos en explosión en Santiago de Chile, parada de TranSantiago. Ella fue intervenida quirúrgicamente. Un grupo eco-terrorista se atribuyó el atentado. pic.twitter.com/9QoJ4HcZ54 — Watcher (@Watcher_Ven) 4 de enero de 2019

Quien resultó con heridas de mayor gravedad fue la esposa del hombre que tomó la bolsa, identificada como Carmen Valles Brito. Es que ella recibió el impacto de un fierro que, producto de la explosión, fue despedido con fuerza. Ese objeto se le incrustó en un muslo y por eso está internada en grave estado, pero sin que corra peligro su vida. Así lo informaron las autoridades trasandinas. Los otros heridos fueron identificados como Cecilia Farías, Orestes Hernández y Jorge Rojas.

De los heridos, dos fueron asistidos en la ex Posta Central y otros dos en el Hospital del Trabajador. En tanto que otro hombre recibió atención ambulatoria por un trauma acústico

Ahora las autoridades chilenas investigan quiénes causaron el atentado. El grupo ITS se adjudicó el hecho, pero oficialmente en Chile aún no lo toman como cierto. Es que se trata solo de una publicación en Internet y no hay pruebas. “Es una organización de carácter internacional. Es solo na reivindicación que se hace a través de una página web. No hay ninguna situación que uno pudiese sacar una conclusión por el momento. Pero sí se está investigando”, dijo el ministro del Interior de Chile Andrés Chadwick.