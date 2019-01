El hermano y el sobrino de Chilavert protagonizaron un escándalo en Ucrania

Un llamado a la embajada de Paraguay hizo saltar las alarmas del país sudamericano: dos paraguayos habían sufrido la retención ilegal de sus pasaportes en Ucrania y pedían auxilio para volver a su hogar. Los mismos eran Rolando e Iván Chilavert, hermano y sobrino del ex arquero de la selección de Paraguay, quienes habían viajado hacia Europa por una oferta laboral.

"Los señores Marciano Rolando Chilavert e Iván Rolando Chilavert, se encuentran detenidos por el dueño del hotel Il Decameron, el mismo se hace llamar Jefe y General, se les sustrajeron sus pasaportes y el valor de USD 1.500. Además manifestaron que fueron drogados y violados, que están atemorizados y tienen miedo de muerte. Además se les dijo que hoy día se los llevará de paseo y temen volver con vida", destaca una nota de la embajada de Paraguay en Austria (concurrente en Ucrania), difundida por el sitio ABC Digital.

Tras la enorme movilización del consulado para que vuelvan a Paraguay, se conoció que en realidad todo se trataba de una farsa y que las dos supuestas víctimas habían sido en realidad protagonistas de varias noches de descontrol que podrían llevarlos a prisión.

Rolando Chilavert, que se ha desempeñado como director técnico de varios equipos del continente, fue contactado por el Inter Odessa para tomar las riendas del equipo. Hasta allí viajó con su hijo y se hospedaron en el hotel Il Decameron, en donde protagonizaron un verdadero escándalo.

Fueron tres noches de descontrol en las que fueron grabados bailando desnudos, agrediendo a una transexual y abusando de una mujer en la vía pública, entre otros graves episodios que ya son investigados por la Justicia ucraniana.

Un reporte del diario Cónica de Paraguay indica que el entrenador acosó con sus genitales en la mano a una joven de 22 años en la vía pública, compró cocaína, agredió a varias personas e incluso intentó robar una computadora, hechos que fueron constatados por el presidente del Inter Odessa, el español Fernando Martínez Vela.

El propio José Luis Chilavert tuvo que explicar, antes de que se filtrasen los videos, que sus familiares no estaban secuestrados, sino que habían perdido sus pasaportes. "Siempre estuve en contacto con mi hermano Rolando y mi sobrino, si era un secuestro él no iba a tener su celular", aseguró el ex arquero de Vélez en diálogo con ABC Cardinal.

Luego de que la Cancillería Nacional se encargara del "rescate" con éxito, el canal de noticias C9N de Paraguay publicó un video filmado durante la última noche del escándalo en el que empleados del hotel increpan a ambos denunciantes. Además, publicaron otra filmación en donde el propio Rolando pide disculpas por lo sucedido.

Martínez Vela, adelantó que realizará una denuncia penal por lo ocurrido en diálogo con AM970 y explicó que ya hay cinco denuncias: intento de robo de una computadora, agresión a una transexual en un burdel, abuso a una chica de 22 años, amenaza a un ciudadano venezolano en la vía pública y compra de cocaína, esta última realizada por la propia Policía.

"Este señor compró tres gramos de cocaína a un ciudadano colombiano, tomó y perdió el control", dijo Vela quien contó un episodio desconocido hasta ahora: "Este señor (Rolando Chilavert) iba con el pene en la mano corriendo detrás de mi señora". Según reveló, dentro de algunas horas difundirá el video, junto con el de la cámara de seguridad que lo muestra acosando a una joven en la calle.

El dirigente explicó que los paraguayos protagonizaron escándalos en el hotel, en un restaurante, un burdel y en la vía pública: "Estos dos señores perdieron la dignidad", y disparó: "Realizaron una denuncia falsa para escapar impunes de Ucrania".