El dragón en el país del león: la rápida expansión de China en África

Malou Jontilano no tiene ni un minuto libre. Responde mensajes por el móvil, lee correos electrónicos en la computadora y ofrece una entrevista, todo al mismo tiempo. Desde hace tres años, la vigorosa gerente de la empresa de ropa china G&H Garments impulsa la producción en Ruanda con más de mil empleados. "Africa es un mercado muy atractivo para nosotros", explica.

Pekín consolida su influencia a gran velocidad no sólo en Ruanda, sino en toda África, y con ello desafía también a Occidente. Con un volumen de intercambio comercial de 170.000 millones de dólares, China ha superado a Estados Unidos y Francia, antigua potencia colonial, como el socio comercial más importante del continente.

El gran papel que juega África en los planes de China ha sido uno de los puntos que se han debatido en la cumbre del Foro para la Cooperación entre China y África (FOCAC) celebrada esta semana en Pekín.

A China ya no sólo le interesa asegurarse las materias primas. Como respuesta a los crecientes costes salariales en su país, las empresas chinas trasladan parte de su producción a los países africanos. El objetivo es cambiar la etiqueta de "Made in China" por la de "Made in Africa", explica Jontilano.

La fábrica de G&H Garments se encuentra en una zona franca de casi 300 hectáreas a las afueras de Kigali, la capital de Ruanda, que fue construida tomando como modelo aquellas que contribuyeron a la apertura económica de China en los años 80.

Aquí invierten decenas de compañías privadas y estatales chinas. Según estimaciones de la asesoría McKinsey ya hay más de 10.000 empresas chinas activas en África que dan trabajo a varios millones de africanos.

Los chinos esperan que la creciente clase media africana se convierta en un cliente fiel de sus propios productos. Cuanto más se agrava la guerra comercial con Estados Unidos, tanto más se centra Pekín en la búsqueda de nuevos socios comerciales.

Pekín utilizó la cumbre de esta semana para impulsar su nueva Ruta de la Seda, con la que quiere aumentar su influencia geoestratégica, y para publicitar sus nuevos proyectos de infraestructura en África, como los que ya están en marcha para tranformar el continente.

En Kenia, Nigeria, Etiopía, Tanzania, Angola y Marruecos la República Popular ha construido importantes líneas ferroviarias, ha asfaltado miles de kilómetros de carreteras y levantado hospitales y edificios gubernamentales. Hay inversores chinos que incluso financian ciudades enteras, como la angoleña Nova Cidade de Kilamba, de casi nueve kilómetros cuadrados.

Además de una interdependencia comercial más estrecha, China persigue también intereses militares en África. Los expertos creen que a través de su cooperación militar con África China quiere asegurar también sus intereses comerciales en el continente, así como sus rutas marítimas.

Desde 2017, China mantiene una primera base de la Marina en el extranjero en Yibuti, en el Cuerno de África, desde la que también se apoya a las misiones en lucha de Naciones Unidas contra la piratería.

Además, a mayor escala, China quiere actuar como proveedor de armas y formar a los ejércitos de los países africanos.

Mientras que muchos africanos creen que las inversiones de la República Popular permiten impulsar el desarrollo que necesitan desde hace tiempo, las voces críticas alertan de una "conquista neocolonial" de África por parte de China. Pekín no tiene reparos en trabajar con autócratas mientras pueda asegurarse el acceso a los recursos naturales africanos, dice el experto en economía y politólogo sudafricano William Gumede.

"Los chinos negocian contratos de construcción a cambio de concesiones en la minería, por ejemplo en Zambia o Zimbabue, o conceden créditos como en Angola para cubrir una parte de la producción nacional de petróleo", asegura Gumede. Y aún peor: el comercio entre China y África es "unilateral", opina. "Los africanos apenas han cerrado nuevos contratos en China. África no gana nada con esto."