EEUU: Miles buscan agua y alimentos tras devastador paso de "Michael"

"No descansaremos hasta entregar a cada familia lo necesario para comenzar a reconstruir nuestra comunidad", tuiteó el gobernador, Rick Scott, junto a un video en el que se ve el descargue de cientos de miles de botellas de agua potable de un helicóptero de la Guardia Nacional.

Desde la oficina estatal fueron dispuestos millones de alimentos y cientos de galones del vital líquido para 14 de los 67 condados de Florida más golpeados por "Michael", que el miércoles entró por esa costa con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora.

Largas filas fueron registradas por medios locales en los más de 20 puntos de distribución de artículos en la región de Panhandle (término informal con el que se designa la parte más noroccidental del estado).

Aunque no se conoce un registro oficial del número de víctimas mortales, en las últimas horas versiones periodísticas informaron sobre cuatro nuevos fallecimientos en los condados de Bay y Jackson en Florida.

Los más recientes hallazgos se suman a los 14 reportados hasta el viernes en otras zonas de Panhandle en Florida (cuatro), Virginia (cinco), Carolina del Norte (tres) y Georgia (dos).

Sin embargo, el número exacto no ha sido aún determinado. La cadena CNN y el diario "The Washington Post" sumaron 17 muertes mientras que "The New York Times" contó una menos.

Las autoridades han insistido en que la cifra seguirá creciendo "sin duda" debido a que todavía hay áreas en las que las operaciones de rescate no han comenzado debido a la cantidad de escombros que lo impiden.

"Infortunadamente el número (de muertes) crecerá", dijo el viernes el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés), Brock Long.

"Espero que no suba dramáticamente, pero tengo muchas razones para creerlo porque no hemos entrado aún a las áreas más devastadas, sobretodo en Mexico Beach", indicó Long al referirse a la pequeña ciudad costera que fue arrasada completamente por "Michael".

Aunque ya fue reestablecido el fluido eléctrico en algunas zonas de los siete estados afectados (Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y Maryland), las autoridades de emergencia han indicado que unos 900.000 usuarios siguen sin el servicio.

El presidente Donald Trump confirmó que visitará las zonas afectadas a principios de la próxima semana y reiteró en un video publicado por la Casa Blanca que "todos los esfuerzos federales están concentrados en ayudar a los damnificados".

"Michael", el primer huracán de esta potencia que impacta el área de Panhandle desde 1851 que ya es considerado uno de los más devastadores de la historia del país norteamericano, se alejó el viernes por la costa este de la nación luego de dos días de recorrido.