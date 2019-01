Diputado venezolano Ramón José López pide al Ejército que "se ponga del lado del pueblo" frente al "genocidio" de Maduro

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Primero Justicia Ramón José López Colina, ha hecho un llamamiento este miércoles al "sector honesto" de las Fuerzas Armadas venezolanas para que "se ponga al lado del pueblo" frente al "genocidio" que practica el Gobierno de Nicolás Maduro, que tiene a la población con un "altísimo grado de desnutrición".



En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por dirigentes de su partido y de Voluntad Popular, ha apuntado que no se trata de propiciar "un golpe de estado" sino que de respalden la labor legislativa de la Asamblea Nacional, única "institución legítima" y que va a tramitar una ley de transición para generar unas "elecciones libres" vigiladas por la comunidad internacional, y otra de amnistía para dirigentes del Ejército.



"Él no es presidente, no entregó el poder, es un usurpador de la Constitución", ha agregado.



López Colina, que se encuentra a la espera de asilo político en España con otros dos diputados, ha apuntado que Maduro gobierna tras ganar unas elecciones "amañadas y no transparentes", ni reconocidas por la comunidad internacional.



En su opinión, Maduro es el "más ruin dictador" de América porque aparte de la "persecución política", tiene al pueblo "desnutrido y hambriado", sin medicinas ni atención a los mayores, con una "economía quebrada" y cinco millones de venezolanos en el exilio.

Ha insistido en que en el país "no hay vacío de poder" porque la Asamblea Nacional está legislando, si bien no ha obviado que el Gobierno no tiene "respeto" a las instituciones, pues "es una dictadura" que practica la "persecución política" y la "falta de humanidad"."Estamos a las puertas de la caída del régimen, está asfixiado, ya no aguanta más", ha apuntado.El coordinador nacional de Voluntad Popular, Máximo Díaz, ha comentado que desde que gobierna Maduro en Venezuela, unos 14.000 venezolanos han llegado a Canarias, un colectivo "bastante amplio", conformado por retornados canarios o venezolanos que "tienen lazos" con las islas, y de los que casi 500 tienen la condición de asilados políticos.En ese periodo han llegado a España unas 600.000 personas procedentes de Venezuela y hay unas 30.000 peticiones de asilo.