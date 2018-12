5 impactantes revelaciones del histórico juicio a 'el Chapo'

Este jueves se cumple el primer mes del que es considerado el mayor juicio por tráfico de drogas en la historia de EE.UU.: la causa contra Joaquín 'el Chapo' Guzmán Loera. En él, los testigos protegidos por el gobierno estadounidense han dicho de todo, desde que el capo siempre fue una persona humilde hasta que pagó sobornos millonarios a expresidentes de México para favorecer al Cártel de Sinaloa.

Desde 2017 comenzaban 'las sorpresas' de 'el Chapo', pues en febrero de aquel año, el capo arguyó no tener dinero para pagar un abogado particular y, hasta hoy, el Gobierno de EE.UU. no ha podido localizar un solo dólar propiedad del presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Del 'Rey' para el Gobierno

El narcotraficante Jesús 'El Rey' Zambada García, quien acudió a la corte como testigo protegido del Gobierno estadounidense, señaló que el Cártel de Sinaloa controlaba "el aeropuerto en Ciudad de México" y sobornabaregularmente al Gobierno mexicano para tener protección.

Zambada dijo que Guzmán Loera se asoció con su hermano, Ismael Zambada, para dirigir al grupo criminal y que operaban hangares y almacenes en el aeropuerto de Ciudad de México, donde se almacenaba la cocaínaproveniente de Colombia.

Un día antes, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados principales de 'el Chapo', afirmó que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón, recibieron millones de dólares en sobornos por parte del cártel; ambos desmintieron los señalamientos.

'El Rey' también mostró la fotografía de una pistola negra Colt calibre 38 con detalles en oro y diamantes, con las iniciales JGL (Joaquín Guzmán Loera) en su empuñadura.

Jefe de jefes

'El Chapo' fue el jefe del Cártel de Sinaloa, dijo el expiloto Miguel Ángel Martínez, una de las personas más cercanas a él, contradiciendo la afirmación de los abogados de Guzmán sobre que su dominio en el mundo del narcotráfico es un mito y que es un "líder de la nada".

"No tenía nada que comer"

Martínez, conocido como 'el Tololoche', también contó que Guzmán vivía en la pobreza, "no tenía nada que comer" y en busca de una vida mejor empezó a cultivar marihuana cerca de su casa, en el estado mexicano de Sinaloa, y también a hacer heroína extrayendo la savia lechosa de las amapolas.

Según el testimonio de 'el Tololoche', empezó a trabaja juntos a 'el Chapo' en 1987. Tras salvar un cargamento con valor de 1.000.000 de dólares en un aterrizaje peligroso, Martínez fue ascendido y se dedicó a programar y dirigir los vuelos con droga desde Colombia a lugares clandestinos en México.

El acercamiento entre 'el Chapo' y Martínez se consolidó. Ambos viajaron varias veces a Los Ángeles y Las Vegas. El testigo, de quien el juez impidió hacer retratos a los artistas de la Corte, manifestó que Guzmán gastó 6.000.000 de dólares en aviones cuando fueron a Los Ángeles.

Miguel Angel Martínez alias “tololoche” aparece en esta foto “sin rostro” junto al #ChapoGuzman, esta bajo el plan de protección de testigos, dijo en su testimonio que acompańó al #Chapo a #Colombia, LA(donde compraron dos aviones) y a las Vegas por que #Guzman Loera queria jugar pic.twitter.com/csP58UKpvR — Alex Roland (@AlexRolandC) 27 de noviembre de 2018

Martínez también contó que a principios de los años 90, 'el Chapo' pagó alrededor de 20.000.000 de dólares a Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial Federal de México (bajo el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari), a cambio de información sobre las investigaciones de narcotráfico, lo que le permitió permanecer fuera del alcance de las autoridades.

Zoológicos y regalos millonarios

Según contó Martínez, como testigo protegido del Gobierno de EE.UU., las ganancias del capo eran tan lucrativas —debido al 'boom de la cocaína' a principios de los noventas—, que llegó a regalar más de 50 coches a sus empleados una Navidad y que a él le daba 1.000.000 de dólares cada diciembre.

Asimismo, el hombre también apodado 'el Gordo' refirió que 'el Chapo' tenía casas "en cada playa"; al menos cuatro jets en los que transportaba millones de dólares; un yate llamado 'el Chapito'; un zoológico en una casa en Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco; y que se había sometido a un tratamiento anti-edad en Suiza.

Entre el narco y el balón

En el día 15 del juicio, Tirso Martínez Sánchez, 'el Futbolista', declaró que 'el Chapo' había realizado inversiones millonarias en los equipos de fútbol mexicano Celaya, Irapuato, Gallos Blanco de Querétaro, Venados de Yucatán y Reboceros de la Piedad, sin que ninguno de los equipos diera una postura al respecto.

El narco "más famoso del mundo"

Guzmán, de 61 años, es considerado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como el narcotraficante más famoso del mundo, tras estar involucrado casi 30 años en el tráfico de drogas, una trayectoria que dio origen a su liderazgo en el Cártel de Sinaloa.

El capo enfrenta 11 cargos, el principal de ellos es ser la cabezadel grupo criminal. Además, es acusado de conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Se calcula que introdujo ilegalmente a EE.UU. unas 457 toneladas de drogas, que generaron ganancias de 14.000.000.000 de dólares.

De hallarlo culpable de uno solo de los cargos, recibiría cadena perpetua.

