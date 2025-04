Funeral del papa Francisco: la Unión Europea confiesa que buscar sacar un provecho de la cita

La Comisión Europea de la Unión Europea ha señalado este jueves que explora opciones para que la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, mantenga un "corto encuentro bilateral" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los márgenes del funeral del papa Francisco este sábado en Roma, en el que sería el primer contacto entre ambos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca.

"Estamos estudiando las posibilidades de reunirnos. No hay nada confirmado por el momento, así que no tenemos una reunión confirmada por el momento", ha apuntado la portavoz principal del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, quien ha reiterado que el objetivo principal del viaje de Von der Leyen a Roma es participar en las exequias del papa Francisco, pero "no se puede excluir" que haya opciones para "un corto encuentro bilateral". En este sentido, Pinho ha abierto la puerta a que se produzca el primer encuentro entre Von der Leyen y Trump desde que el mandatario regresara a la Casa Blanca, tras meses de choques con la Administración estadounidense por cuestiones comerciales y geopolíticas.

La visita a Roma es el primer viaje del mandatario estadounidense al extranjero desde que tomó posesión y coincide con la guerra arancelaria que inició en marzo. Aunque desde enero ha recibido en Washington a líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump no ha mantenido todavía contacto, tampoco por teléfono, con la jefa del Ejecutivo europeo. "Si surgen otras oportunidades en este contexto, al margen del funeral, se aprovecharán, por supuesto", ha resumido la portavoz de Von der Leyen, a la vista de que el funeral del Ponfífice reunirá a una gran nómina de líderes internacionales.

De todos modos, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha señalado que ve "complicado" que se pueda organizar algún tipo de cumbre internacional en Roma aprovechando la presencia de muchos líderes en el funeral del Santo Padre, aunque ha dicho que puede haber "encuentros ocasionales durante la ceremonia". "No sé si es el momento adecuado para tener una bilateral cuando hay tantos asuntos en el orden del día, no se puede hacer de cualquier manera, a toda prisa", ha indicado el jefe de la diplomacia italiana, al ser preguntado durante un viaje a El Cairo por la posibilidad de una reunión en Roma entre Von der Leyen y Trump, según informa la agencia italiana AdnKronos.

Von der Leyen y Trump podrían volver a verse. (Dpa)

Por otro lado, fuentes europeas ven con buenos ojos la iniciativa de Italia de organizar una futura cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos para tratar directamente con Trump, algo que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trasladó en su reciente visita a Washington.

