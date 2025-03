Preocupación: el Papa sufrío dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda

En el día de hoy, la Santa Sede ha informado que el Papa Francisco sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, lo que ha generado gran preocupación entre los fieles y la comunidad internacional. Estos episodios se produjeron durante su décimo octavo día de internación en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice se encuentra recibiendo tratamiento. A pesar de la gravedad de los síntomas, la Santa Sede ha asegurado que el Papa se mantuvo lúcido en todo momento.

“En el día de hoy, el Santo Padre ha presentado dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda, causados por una importante acumulación de moco endobronquial y el consecuente broncoespasmo”, informaron las autoridades del Vaticano.

La situación del sumo pontífice cambió en las últimas horas. Antes de la última comunicación oficial, las autoridades habían informado que el papa Francisco había descansado bien "toda la noche". Además, mencionaron que el argentino seguía "estable" y sin la necesidad ventilación mecánica no invasiva.



"Quisiera agradeceros vuestras oraciones, que se elevan al Señor desde el corazón de tantos fieles de tantas partes del mundo. Siento todo vuestro afecto y cercanía y, en este momento particular, me siento “llevado” y sostenido por todo el Pueblo de Dios”, expresó Jorge Bergoglio", anunció Francisco antes del parte médico actual en su cuenta de la red social X.