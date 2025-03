Mauro Berenstein, de la DAIA: "Hay grupos LGBT y feministas a favor de Hamás"

“El terrorismo no debe existir”. La frase es repetida una y otra vez por Mauro Berenstein, el nuevo y joven presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, más conocida por su sigla DAIA. En una entrevista exclusiva con MDZ, el dirigente judío brinda su mirada sobre el conflicto en Gaza, que tiene en vilo al mundo y, por supuesto, con más razón a la comunidad que representa.

¿Qué le diría a una persona que apoya a Hamás? ¿Qué piensa de los grupos LGBT y feministas que enarbolan la bandera de Palestina? ¿Por qué ha crecido el antisemitismo desde el 7 de octubre de 2023? Los detalles del horror que sufrió la familia Bibas… De todo esto y mucho más habla Mauro Berenstein a continuación.

-¿Cómo estás viendo la tregua entre Hamás e Israel?

-Mirá, a ver, ¿qué te puedo decir? La verdad que es algo que no se puede festejar desde el punto de vista de que ojalá esto nunca tendría que haber existido. O sea, creo que Israel está haciendo un esfuerzo muy grande porque la vida es sobre todo, y traer de vuelta a los secuestrados a Israel es lo más importante. Entonces, Dios quiera que esto termine. Dios quiera que todos los secuestrados vuelvan a sus hogares lo antes posible.

Insisto, esto es algo que no tendría que haber existido, pero es el camino que hoy encuentra el Estado de Israel para poder traer a sus ciudadanos a casa. O sea, la comunidad judía y el Estado de Israel hacen un culto a la vida. O sea, la vida humana, sobre todas las cosas, es lo más importante y pregamos porque todo el mundo entienda que el culto es a la vida y no a la muerte. Entonces, la búsqueda nuestra es que vuelva la gente a casa.

-Entiendo que la tregua se termina el sábado (esto lo estamos grabando un jueves). ¿Cómo te gustaría que siguiera todo esto?

-Lamentablemente, los intercambios son absolutamente dispares. O sea, Israel está haciendo un esfuerzo gigante y hay un tema que me parece que vale la pena remarcar. Tiene que ver con que Israel está recibiendo a sus secuestrados, pero la disparidad en la cantidad es muy grande. De repente tiene que liberar a cientos de personas terroristas condenados a cambio de una vida de un ciudadano israelí que estaba en su hogar haciendo su vida. Con lo cual, me parece que es importante entender que no es lo mismo y esto te digo porque se han tentado algunos medios de que decían intercambios de rehenes.

No son intercambios de rehenes. Son personas condenadas, demostradas, que han hecho actos terroristas contra personas normales, como vos, como yo, que estábamos en nuestra casa haciendo nuestra vida cotidiana y nos vinieron y nos sacaron de nuestros hogares y nos secuestraron. Con lo cual, si me preguntás qué es lo que espero, bueno, que los secuestrados vuelvan todos a sus hogares ya.

Lo que termine este sábado es esta primera etapa, que eran estos 36 secuestrados que se iba a hacer, inclusive de los cuales hubo una parte vivos, otros muertos. Poder, obviamente, tener la esperanza de que haya la mayor cantidad de personas vivas y vuelvan cuanto antes.

-Si bien me comentabas fuera del aire que, obviamente, presidente de la DAIA, la DAIA no es el Estado de Israel, te quería preguntar por el tema de Palestina, ¿no? O la Franja de Gaza. Ese tema, ¿vos cómo lo ves? Hay una propuesta del gobierno estadounidense, concreta para la Franja de Gaza. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo estás percibiendo, si querés, en la comunidad judía con la que te rodeas?

-Mirá, te voy a volver a decir lo que hablamos off the record. Esas son políticas que desarrolla el Estado de Israel, no son políticas nuestras. La DAIA es la representación de la comunidad. Si me preguntás en lo personal, lo único que te puedo decir es ojalá que se llegue a un acuerdo, que haya paz, que se pueda vivir en tranquilidad, pero que se entienda, y esto es importante, que actualmente la Franja de Gaza estaba gobernada por un grupo terrorista.

Israel es un país demócrata, autónomo, independiente, que respeta la vida, que respeta los derechos, que respeta los derechos de la gente, con lo cual Dios quiera que nunca, un lugar del mundo sea gobernado por terroristas.

-¿Hacés una diferencia entre Palestina y Hamás? ¿U hoy es todo parte de lo mismo? Te comento porque hay una autoridad palestina, pero a la vez parece que tiene un vínculo con Hamás.

-Hamás es un grupo terrorista que está gobernando la Franja de Gaza. Es como si fuera un partido que tomó la gobernación y que son los que lideran la Franja de Gaza. Dios quiera que ese espacio sea gobernado por una autoridad demócrata que cuide de su población, pero que no sea un grupo terrorista. Eso es algo que no tiene sentido.

De hecho, si ustedes ven dentro de los fundamentos de Hamás, uno de sus fundamentos es la destrucción del Estado de Israel. Imagínate un gobierno que su razón de ser es destruir a otro país. Es algo realmente impensado.

-¿Y qué le dirías a una persona que apoya lo que está haciendo Hamás?

-Creo que los que apoyan realmente es porque no entienden cuál es la causa y porque está todo esto que hablábamos fuera de aire, esto de los pack ideológicos. Lamentablemente, se están conformando combos ideológicos. Gente que tiene ciertas creencias que se conectan o que, creo que de una forma de manipulación, conectan ideologías que muchas, obviamente, son ciertas y son genuinas, pero con otras… que eso genera cierto desconocimiento. Por ejemplo, cuando vos escuchás minorías que defienden los movimientos homosexuales o defienden a las mujeres, yo los invito a esas personas a que entiendan realmente cuál es el pensamiento del grupo terrorista Hamás respecto a eso.

Los que apoyan Hamás, no entienden la causa

-Y cuál es la política de Israel también…

-Absolutamente. El terrorismo no debe existir. A mí me han hecho varias notas y en eso soy muy contundente: el terrorismo no debe existir. Entonces, a la gente que apoya y aparte que usan esas banderas, yo los invito a que entiendan. Primero, que no se puede acompañar a alguien que pregona como fundamento la muerte. ¿Qué es más importante que la vida humana? Después, Israel es un país independiente, democrático, que respeta la vida, que respeta la diversidad, que respeta a todos los colectivos.

Con lo cual, esas personas que levantan banderas sin saber, creo que hay una responsabilidad muy importante y sobre todo en los jóvenes, que es algo también que veníamos charlando. Los jóvenes que hoy se informan solamente por TikTok, o por Instagram, o por redes sociales, donde la información es absolutamente parcializada.

Realmente que entiendan cuáles son los fundamentos y las bases ideológicas.

Yo creo que ninguna persona de bien puede creer en el terrorismo. Ninguna persona de bien puede creer en la muerte. Ninguna persona de bien puede hacer un culto a la muerte.

-Después del 7 de octubre de 2023, y sobre todo después de la respuesta israelí, aumentaron fuertemente las voces críticas hacia la acción de Israel, en las redes sociales sobre todo, aunque en otros ámbitos también. ¿Eso se debe a esto que estás comentando o a otros factores?

-Mirá, yo creo que hay un montón de factores, es multifactorial. Argentina está dentro de la comunidad de lo que se llama el J7, que es como las siete comunidades judías más importantes del mundo, y yo tengo interacción con todos los países, y hablamos. Argentina está viviendo un momento muy bueno en comparación con otros países. El antisemitismo, es verdad que creció a nivel mundial. Particularmente en Argentina ha crecido, pero en redes, no tanto en manifestaciones físicas, que eso realmente es algo positivo.

Pero yo creo que mucho tiene que ver por desconocimiento, porque inevitablemente los chicos, y digo los chicos, no hablo en general, la comunidad en general, no solamente la comunidad judía, se nutre de información en las redes, en las redes hay de todo, está todo mezclado, y hay una cuestión de disparidad, inclusive les comentaba, hay ciertos algoritmos que hacen, porque obviamente Medio Oriente, los países de Medio Oriente que fomentan y financian el terrorismo, ponen millonada de plata en pauta para hacer que esos mensajes confusos, erróneos, mensajes que confunden y que mezclan valores reales con valores aberrantes, como puede ser la muerte, como puede ser el terrorismo, hacen que los chicos absorban esto, y obviamente cuando uno se le construye un pensamiento errático, bueno, eso va a terminar en descendencia que uno termina escribiendo o poniendo cosas que son erráticas.

Yo vengo del área de educación, yo fui presidente de la Federación de Escuelas y muchos años presidí una escuela, y para mí el antisemitismo, el terrorismo, todas estas cuestiones se luchan desde la educación, y me parece que esa es la clave, o sea, cuando uno entiende y logra entender que parte de la educación, y lo más importante es poder transmitirle valores de bien, de vida, de igualdad, ahí la gente empieza a entender, y eso va a terminar generando que, si Dios quiere, empecemos a ser más propensos a entendernos, a entender la realidad y a entender qué es lo que pasa.

-Ustedes hacen un seguimiento del antisemitismo en distintos ámbitos. Estuve viendo la página, el último informe que tienen es de 2023, de todo el año 2023, y justo a partir de octubre de ese año suben considerablemente las menciones de antisemitismo en las redes sociales, sobre todo, y también en otros ámbitos. Desde entonces, hasta acá, ¿ha aumentado, ha bajado o se ha mantenido?

-No, ha aumentado. De hecho, la semana próxima está saliendo el informe del 2024. Vuelvo a reforzar lo que hablé recién, en Argentina no vivimos realidades como otros países, sí ha aumentado el antisemitismo, creo que mucho es ignorancia, yo sigo creyendo que la gente es, quiero creer, buena por naturaleza. Si uno se remonta a la época del Holocausto, todo lo que tenía que ver con el antisemitismo, tenía más que ver con esta diferenciación al distinto, al diferente, buscar al enemigo, buscar al culpable.

Creo que las sociedades han evolucionado, Argentina particularmente, un poco por el gobierno actual, que el presidente Milei, es una persona que manifiesta que está a favor de Israel y está a favor de la comunidad judía. Realmente es importante, porque tener un líder que encuentre un espacio en la comunidad judía donde se respeta y se fortalecen los valores, es muy importante.

Creo que el hecho de que la Argentina hoy no tenga grandes niveles de antisemitismo, tiene que ver con que la DAIA viene haciendo un trabajo muy bueno en acercarse, nosotros tenemos dentro de la DAIA, un departamento que nosotros llamamos el departamento interconfesional, que lo que hacemos es la relación con otras religiones, tenemos un vínculo muy cercano con todas las culturas, todas las religiones, y ese diálogo interconfesional creo que también ayuda a acercar porque nosotros podemos tener creencias distintas, pero mientras que todos valoremos la vida, valoremos al ser humano, seamos tolerantes, el mundo va para adelante. Cuando empiezan a haber cultos a la muerte, no aceptar al diferente, no aceptar al otro, ahí están los problemas.

-Creo que también en el caso de Argentina, los atentados que hemos sufrido en la década del ‘90, que están vinculados a la comunidad judía, nos muestran que hay una vinculación, trágica si se quiere, entre estas dos cuestiones. Entonces las últimas generaciones también tienen una lucecita de alerta sobre que hay que prestar atención a eso.

-Sin duda. Yo creo que la comunidad argentina no es una comunidad antisemita en general, obviamente hay como en todos lados, de hecho creo que el mejor manifiesto es el día lunes, con esto que pasó con la familia Bibas, nosotros hicimos dentro de la comunidad una convocatoria con unos pañuelos naranjas, de hecho yo tengo una cintita naranja en conmemoración a la familia Bibas, y 15.000 personas se sumaron a escuchar y a reclamar no al terrorismo, no al antisemitismo, sí a la vida, y te puedo asegurar que muchas de esas personas no eran judías, muchísimas, por lo cual te habla de una sociedad que acepta a la comunidad.

-¿Crees que este hecho sumamente trágico, el de la familia Bibas, pudo haber servido para generar más conciencia de lo que es el horror de Hamás?

-Mirá, yo creo que sí, ojalá que así sea. Lo que han hecho con la familia Bibas, como tantas otras, es algo tremendo. Se hablaba en un momento de que la familia había muerto por un ataque israelí. Se ha demostrado que eso es una falacia absoluta, una mentira terrible. Está de manifiesto, no lo quiero contar porque no quiero hacerlo muy bajo, que fueron ellos, y no solamente fueron absolutamente crueles en la matanza de un bebé de nueve meses y de un nene de cuatro años, digo, absolutamente crueles, sino que encima después mutilaron los cuerpos para mostrar algo que no era, con lo cual digo, no me salen las palabras para poder transmitir y ojalá que la gente tome conciencia cuando hable, cuando levanta banderas, y entiendan de qué están hablando.

El lamentable hecho de la familia Bibas

-Ahora, haciendo una autocrítica, ¿no crees que el uso, tal vez, excesivo del calificativo de “antisemita” para personas que simplemente han criticado alguna acción del Estado de Israel, pudo haber sumado confusión en toda esta vorágine de información y desinformación que hay?

-Mirá, a ver, siempre, por eso yo parto desde el punto de vista de la educación. Yo creo que en general habría que definir que es el antisemitismo, para poder entender de que estamos hablando…

-Un ejemplo concreto: alguien que criticó el avance de Israel sobre Gaza, que dijo que hay civiles muertos, una crítica que puede ser cierta o no, pero no por criticar la acción de un Estado soberano, como decías vos, te convierte en "antijudío" o "antisemita".

-No, no, lo que pasa es que volvemos al punto. Acá es entender la realidad. Y ahí voy a ser lo más terrenal posible. Si vos entendés que del otro lado hay terroristas que hacen un culto a la muerte y con el terrorismo no se habla, no se puede justificar el terrorismo. Entonces, tal vez, yo no quiero ponerme porque no escuché quién fue el que hizo la calificación o no, pero lo que digo es, si alguien quiere justificar el terrorismo o alguien quiere avalar los hechos aberrantes que ha hecho el movimiento o el grupo terrorista Hamás, lamentablemente, y ahí hay una fibra subjetiva, si se quiere del otro lado: yo no acepto que alguien avale o pueda acompañar el terrorismo.

Si no es realmente que no sabe, claramente es antisemita. Es una persona que no logra empatizar con lo que ha pasado. Insisto, recién hablábamos de la familia Bibas. Imagínate a la familia Bibas ir preguntándoles si está bien o no está bien que Israel tenga derecho a defenderse porque, de vuelta, hay que entender la base. Israel, un país democrático, un día cualquiera, 7 de octubre, la gente se despertó a las 6, 7 de la mañana, los chicos habían ido a bailar, particularmente habían ido al NOVA, que era un movimiento que pregonaba por la paz. Bueno, entran más de mil personas con armas a matar, a violar, a secuestrar, a mutilar, a meter… No quiero ir a fondo porque no quiero hacer esto algo más trágico de lo tremendamente trágico que fue, pero en ese punto, cuando alguien sale a justificar esos hechos, y te dicen: “No, porque después…”. Pará, pero vos tenés que partir de qué es lo que pasó inicialmente. O sea, esto no fue siquiera un enfrentamiento entre dos estados por una tierra. Este es un grupo terrorista que se maneja de forma terrorista. Entonces, eso no tiene justificación, no tiene justificación alguna.

-Para ir finalizando, haciendo una síntesis de lo que mencionaste durante la entrevista sobre los factores que contribuyen a fomentar el antisemtismo como el uso o manipulación en las redes sociales, y también desde el lado de los países que son enemigos del Estado de Israel, como Irán, ¿qué otros factores contribuyen al antisemitismo que hoy vemos que están presentes?

-Creo que el mundo ha evolucionado. Es un mundo que, si vos me preguntabas hace dos años por antisemitismo, yo te hubiese dicho que, si bien nosotros luchamos todos los días, era algo muy minoritario. Creo que este atentado lo que hizo fue despertar la posibilidad de que gente maliciosa genere contenidos antisemitas y fomente algo que para mí estaba apagado realmente.

Yo sueño e imagino que en la sociedad de mis hijos no va a existir más antisemitismo. ¿Por qué estoy en la DAIA? Bueno, estoy en la DAIA para eso, para que dentro de muchos años, de la misma manera que hoy, por ejemplo, el valor de la mujer ha tomado un lugar diferente, el respeto a las minorías, cosas que hace 10 años o 20 años era impensado, bueno, dentro de 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, seamos una sociedad superadora y que el antisemitismo desaparezca.

-Mauro, agradeciéndote, te dejo el cierre para dar un mensaje final.

-Invito a que hagan un culto a la vida, no un culto a la muerte, y que seamos una sociedad mejor, más inclusiva y más representativa con valores de vida.

Mira la entrevista completa a Mauro Berenstein de la DAIA