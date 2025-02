Tras las críticas a Ucrania de Donald Trump, piden a la Unión Europea despegarse de USA

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha instado este jueves a la Unión Europea a "crear su propia política de defensa" tras las palabras vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha tildado al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de "dictador" y lo ha acusado de "no hacer lo suficiente" para poner fin al conflicto armado.

El mandatario, que ha pedido a la UE "despertar" y "actuar" para dejar atrás la "inercia geopolítica y económica" en la que se ha visto envuelto el bloque, ha alertado del significativo "cambio de política" en Washington respecto la invasión rusa de Ucrania. "Esto exige un cambio de decisión total en Europa", ha resaltado.

Así, ha descrito la próxima cumbre del Consejo Europeo como una cita de "vital importancia" y ha afirmado que Bruselas debe "dejar de ser un simple transeúnte" a la hora de acercarse a los "acontecimientos globales", según ha recogido el diario griego 'Kathimerini'. Mitsotakis ha lamentado la caída de Europa en un "letargo político" y ha importancia de "despertar al fin". "Estos últimos acontecimientos y este viraje de la política estadounidense nos obliga no solo a hacer frente a la verdad sino a movernos a mayor velocidad y poner en marcha medidas que llevamos demasiado tiempo discutiendo", ha aclarado.

En este sentido, ha recalcado la necesidad de establecer una "política de defensa" comunitaria que permita a los países miembro del bloque "desarrollar su propia fuerza de contención y reducir su dependencia de Estados Unidos", una postura que parece ir creciendo durante los últimos días. Sus palabras llegan después de que Trump se haya alejado de la postura de la Administración anterior respecto a Ucrania y haya sugerido de Kiev fue quien en realidad "inició la guerra con Rusia".

Trump ha condicionado el apoyo a Ucrania. (Efe)

El magnate neoyorquino, que no descarta por contra el despliegue de fuerzas de paz europeas en el país, ha instado a Zelenski a actuar "cuanto antes" si no quiere "quedarse sin país". Estados Unidos y Rusia mantuvieron conversaciones a principios de esta semana sobre la situación en Ucrania, si bien Kiev ha incidido en que no aceptará un "acuerdo impuesto" desde fuera y sin su "consentimiento", una postura que ha sido respaldada por los líderes europeos. Moscú, por su parte, sigue negándose a entregar el territorio que ha logrado ocupar de momento.

Dpa.