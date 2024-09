La sorpresiva reacción de Nicolás Maduro a la decisión que tomó González Urrutia de abandonar Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que respeta la decisión del abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, de abandonar el país rumbo a España, tras una solicitud de asilo y concesión de salvoconducto por parte de su Gobierno.



"Le puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado", dijo el mandatario en su programa de televisión semanal.



El sábado, el Gobierno de Venezuela anunció que González Urrutia abandonó la nación caribeña, con un salvoconducto concedido "en aras de la tranquilidad y paz política", después de pasar "varios días" refugiado en la Embajada de España, tras una solicitud de asilo.



Maduro sostuvo que tras la salida de Venezuela de González Urrutia, el país "está tranquilo".



"Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país, hoy el país está tranquilo, el país aplaude lo que ha sucedido", remarcó.





El domingo, el exembajador manifestó que su salida de Venezuela rumbo a España, "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas".



Este lunes, González Urrutia dijo que la decisión de abandonar la nación caribeña la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".



"Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", dijo el opositor venezolano en un comunicado publicado en X.



En su declaración, González Urrutia hace un llamado a la "política del diálogo" y pide que "solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para" el "futuro como país", algo en lo que seguirá "comprometido".