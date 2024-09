Venezuela: la contundente postura de Edmundo González Urrutia ante la persecución de Nicolás Maduro

La defensa del abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, entregó a la Fiscalía un documento en el que se solicita respeto a "la presunción de inocencia" y las "garantías procesales" que -asegura- "no estuvieron presentes" en las tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al antichavista.



En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que "el objetivo fue cumplido", pues la idea era "obtener un acuse de recibo efectivo" y establecer "formalmente" ante la Fiscalía "las razones" por las que Edmundo González Urrutia "no compareció" tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.



En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la "incomparecencia" no "obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución", sino "al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones".



"Estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar", expresó el opositor a Nicolás Maduro a través del escrito.



En las últimas semanas -prosigue el texto- se "han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado" que lo "condenan por anticipado y sin fundamento".



Al antichavista se lo acusa de "usurpación de funciones" y "forjamiento de documento público", entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara "el 83,5 % de las actas electorales" recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección del dictador Nicolás Maduro.



Edmundo González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad "la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio" que recibieron los "testigos en las mesas de votación".



Sin embargo, no considera que se "han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral", ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano "como una de sus garantías de confiabilidad".



Haro, que entregó el documento en una reunión con el fiscal general, Tarek William Saab, abordó el encuentro desde "el punto de vista jurídico" y manifestó que "las declaraciones de carácter político" serán "dadas en su oportunidad" por la coalición opositora.



Por su parte, Saab, que se refirió a Edmundo González Urrutia como el "requerido por la Justicia" y el "solicitado por la ley", informó que este jueves dará a conocer "toda la verdad", sin más detalles.