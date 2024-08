Descubrimiento devastador: cuatro siglos de daño en la Gran Barrera de Coral

Un calor oceánico extremo en verano, sin parangón en los últimos 400 años, ha provocado el blanqueamiento masivo de corales en la Gran Barrera de Coral, que se encuentra bajo una presión crítica, según un nuevo descubrimiento.

La semana pasada, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO emitió su decisión final sobre el estado de la Gran Barrera de Coral, negándose a incluir el arrecife en la lista de especies en peligro. Sin embargo, un nuevo estudio publicado el 8 de agosto en Nature concluye que, basándose en nuevas pruebas, la Gran Barrera de Coral está absolutamente en peligro.

El doctor Benjamin Henley, miembro honorario de la Universidad de Wollongong (UOW), y su equipo combinaron reconstrucciones de la temperatura de la superficie del mar utilizando datos geoquímicos de núcleos de coral recogidos previamente en la región. También analizaron simulaciones de modelos climáticos de las temperaturas de la superficie del mar realizadas con y sin cambio climático, y descubrieron que el cambio climático provocado por el hombre es el culpable del aumento de las temperaturas en la región.

Los recientes episodios de blanqueamiento masivo coinciden con cinco de los seis años más cálidos del nuevo registro de 400 años. En los años 2024, 2017 y 2020, el mar de Coral alcanzó los máximos de 400 años, siendo 2024 el más cálido registrado por un amplio margen. Los recientes episodios de calor de 2016, 2004 y 2022 fueron los siguientes tres años más cálidos registrados. El impacto en la ecología y la biodiversidad incomparables de la Gran Barrera de Coral a causa de secuencias repetidas de blanqueamiento masivo de corales es devastador.

"Cuando tracé el punto de datos de 2024, tuve que verificar tres veces mis cálculos: estaba fuera de serie, muy por encima del récord anterior de 2017. Casi no podía creerlo. Trágicamente, este año se ha producido un blanqueamiento masivo de los corales", dijo el Dr. Henley en un comunicado.

"A falta de una acción global rápida, coordinada y ambiciosa para combatir el cambio climático, es probable que seamos testigos de la desaparición de una de las maravillas naturales más espectaculares de la Tierra".

La profesora Helen McGregor, de Environmental Futures de la UOW, segunda autora del estudio, dijo que se necesitan medidas urgentes para evitar la devastación de uno de los ecosistemas más importantes del mundo.

"No hay un 'sí, pero o tal vez': las temperaturas del océano durante estos eventos de blanqueamiento no tienen precedentes en los últimos cuatro siglos. La Gran Barrera de Coral se enfrenta a una catástrofe si no se aborda de inmediato el cambio climático antropogénico. Los mismos corales que han vivido durante cientos de años y que nos proporcionaron los datos para nuestro estudio están en grave peligro", dijo el profesor McGregor.

"Nuestro análisis del modelo climático confirma que la influencia humana en el sistema climático es responsable del rápido calentamiento de las últimas décadas", dijo el Dr. Henley. "Sin una intervención urgente, nuestra icónica Gran Barrera de Coral corre el riesgo de sufrir un blanqueamiento casi anual debido a las altas temperaturas del océano. La integridad ecológica fundamental del arrecife y su extraordinario valor universal están en juego".

Video: el crecimiento de las temperaturas

Dpa.