Tensión en Venezuela: el chavismo le pide a Maduro que mande a la cárcel a María Corina Machado

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió que los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia vayan a la cárcel por las movilizaciones que suceden en Venezuela tras el fraude electoral que llevó a Nicolás Maduro a su tercera presidencia.

"Con el fascismo, no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo, no se dialoga; al fascismo, no se le dan beneficios procesales; al fascismo, no se le perdona. Al fascismo, cuando se le perdonó, casi acaba con el planeta", dijo el hombre cercano a Nicolás Maduro durante la sesión de este martes.

Y agregó: "Tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando no solamente con los malandros, drogadictos, que les dan 40 dólares para que aterroricen a una mujer o baleen a un joven, no. Tienen que ir presos sus jefes, los que los ordenaron, los que les pagaron".

"Y cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa; me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela", sentenció.

El discurso de Jorge Rodríguez en la Asamblea

A su vez, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, expresó su reconocimiento al resultado oficial de las presidenciales del domingo, que dio la victoria al mandatario Nicolás Maduro, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.



A través de un acuerdo, el Legislativo respaldó "al poder electoral, en reconocimiento a la extraordinaria labor desempeñada, y los resultados emitidos".



Asimismo, felicitó al "glorioso pueblo" por la "pacífica, democrática y patriótica" jornada electoral, y rechazó "cualquier acto de violencia, odio o agresión que pretenda generar un proceso de desestabilización y de desconocimiento de los resultados".



Según el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, obtuvo el 51,2 % de los votos, frente al 44,2 % atribuido al abanderado de la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia.



"Sin duda, este domingo 28 de julio triunfó en nuestro país, de nuevo, la democracia, triunfó la voluntad del pueblo venezolano", dijo la diputada chavista, Grecia Colmenares, quien presentó el acuerdo.