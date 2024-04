Hallazgo astronómico extraordinario: ningún planeta conocido es como este

La conquista del espacio sigue arrojando novedades, respecto de los hallazgos astronómicos producidos por poderosos telescopios espaciales.

Ahora, un equipo de astrónomos de varios países realizó un interesante descubrimiento: ha probado que el exoplaneta LHS 3844b tiene una sorprendente característica que lo hace único, según publica la revista Nature.

La singularidad es llamada bloqueo por mareas, de tal modo que este exoplaneta es el primero conocido en tener un lado oscuro permanente, según el hallazgo científico.

Revela la comunicación que "LHS 3844b, hallado en 2019, está a una distancia de 49 años luz de la Tierra y tarda alrededor de medio día en orbitar su estrella anfitriona. Este exoplaneta fue clasificado como una supertierra, nombre que se utiliza para referirse a los objetos astronómicos que tienen entre el doble del tamaño de nuestro planeta y 10 veces su masa, de acuerdo con la NASA".

Al respecto, aporta Rt que expertos, ya con anterioridad, han considerado que "ciertos exoplanetas que orbitan su estrella en períodos cortos estarían 'atascados' por fuerzas de marea. Esto se debe a que estos planetas experimentan una atracción mucho más fuerte en su lado cercano a la estrella que orbitan que en su lado alejado, por lo que sus rotaciones se ralentizan hasta estar en perfecta sincronía".

De esta manera, concluye, si estos cuerpos tienen un lado oscuro permanente deberían tener también partes iluminadas permanentemente. "Se piensa que nuestra Luna ha pasado por un proceso de bloqueo por mareas, lo que explica por qué tiene una "cara oculta" que nunca mira hacia la Tierra", refiere, para apoyar el descubrimiento.

No obstante, Ela hipótesis del bloqueo de mareas en exoplanetas no había estado respaldada por ninguna evidencia observable. Para los investigadores, medir la órbita de un exoplaneta es sencillo en comparación con medir su rotación, que es más difícil si el objeto tiene una atmósfera que oscurece su superficie giratoria. Una investigación previa concluyó que probablemente LHS 3844b no tenía atmósfera".

