El tesoro de casi mil años que fue descubierto por casualidad en una iglesia

Durante la remodelación de una iglesia en una isla remota de Suecia, arqueólogos hicieron un descubrimiento notable: encontraron más de 170 monedas de plata en la tumba de un joven de entre 20 y 25 años. Estas monedas, datadas entre los años 1.150 y 1.180, constituyen un tesoro que remonta a mediados del siglo XII.

"El primer día, mi colega Kristina Jansson y yo encontramos dos esqueletos en el pozo donde se colocarían los cables”, explica Anna Ödéen, directora del proyecto y arqueóloga. “Limpiamos los huesos de los enterrados para tener una idea de cómo eran las tumbas. ¡De repente aparecieron tres monedas de plata! Pronto nos dimos cuenta de que había muchos más cerca del pie izquierdo de la persona enterrada”, explicó.

Las monedas descubiertas. Foto: Museo de Jönköping

Los arqueólogos que participaron en este descubrimiento explicaron que se trata de uno único, dado que existen pocos descubrimientos similares de la época y también porque varias de las monedas descubiertas no existían en los registros.

Junto a la tumba del joven también se descubrieron 24 tumbas más; sin embargo, la sorpresa de los expertos fue que estas estaban fuera de la iglesia, en un lugar no consagrado.

Las monedas datan del siglo XII. Foto: Museo de Jönköping

Anna Ödéen comentó en un segundo comunicado de prensa: "Durante partes de nuestra historia, a alguien que se suicidaba no se le podía dar lo que la iglesia llamaba 'un entierro honorable' y lo mismo ocurría con los niños no bautizados y los criminales graves. Sin embargo, resultó que no era solo una tumba, sino mucho más. Todos estaban en la misma dirección, bien alineados entre sí y a la misma profundidad. Por lo tanto, era un lugar de enterramiento organizado, donde también deberían haber tenido una señalización en la superficie”.

"Es un hallazgo completamente sensacional que cambiará la historia de las monedas medievales tempranas en Götaland y arrojará luz sobre un período que en gran medida es completamente desconocido", dijo Eeva Jonsson del Gabinete Real de Monedas en un comunicado.