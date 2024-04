Conflicto en Medio Oriente: "Irán no tiene interés en desatar una guerra de magnitud"

El pasado sábado, Irán lanzó un ataque con 200 drones y misiles desde su territorio contra Israel, en represalia por las acciones contra su consulado en Damasco del que culpó a Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, convocó a su gabinete de guerra e informó que los “sistemas defensivos” del país se han desplegado para enfrentar el ataque. Israel e Irán llevan años enzarzados en una rivalidad cuya intensidad fluctúa en función del momento geopolítico.

Para entender el origen del conflicto, MDZ Radio 105.5 FM habló con Marcelo Cantelmi, jefe de política internacional del diario Clarín, quien advirtió que "lo que pasó fue que Irán reaccionó de este modo, según su propio relato en las Naciones Unidas, al ataque de Israel el 1 de abril a su estructura diplomática en Damasco, en la capital de Siria. Hubo un ataque contra un edificio consular y la residencia del embajador de Irán en el país, que mató a 12 personas, entre ellos siete personajes muy importantes de la fuerza de Irán. Entre ellos estaba el sucesor de aquel comandante importante de Irán, Soleimani, que mata Donald Trump cuando era presidente en un ataque con misiles en Bagdad".

"Fue un golpe en territorio iraní, de modo que Irán tenía la necesidad de mostrar que su capacidad de disuasión estaba intacta porque quedó muy herida. Irán armó esta ofensiva, que es muy curiosa porque, aparte de la novedad de que es la primera vez que estos dos grandes enemigos se atacan en sus territorios, el golpe de respuesta de Irán fue enviar una manada enorme de drones y misiles, avisa muchas horas antes que están saliendo para que estén bien fijados en el radar, lo cual le permitió a Israel, con la ayuda de Estados Unidos, Jordania, Gran Bretaña y Francia, voltearlos", agregó.

Además, aseguró que "queda claro que no hubo heridos. Irán le comunicó a las Naciones Unidas que eso es lo que quería, nada más que eso. Había tenido un contacto previo vía Turquía con Estados Unidos para avisar que iba a tener esa limitación. Irán no tiene mucho interés en desatar una guerra de magnitud por varias razones. Una de ellas es porque se enfrentaría no solamente a Israel, que es una estructura militar extraordinaria en la región, sino además que está Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros".

Por otra parte, señaló que hay dos opciones para entender el ataque: "Una posibilidad es que Israel sostiene que en ese momento que estaban reunidos los siete militares, era una oportunidad de oro para eliminarlos. Israel tenía muy buena inteligencia respecto a estos movimientos y actuó de esa manera, como actúa en otros episodios similares. La otra posibilidad es que el ministro de Defensa de Estados Unidos y jefe del Pentágono le planteó a Israel un reproche, pues dijo que no les avisaron antes que iban a hacer ese ataque en Damasco. Lo más probable es que Estados Unidos le dijera que no lo haga. Sobre ese punto vuela la idea que el drama que está ocurriendo en Gaza, que está generando un costo político severísimo en Netanyahu, pudo haber sido parte de la argumentación para este ataque".

A raíz del ataque, el vínculo entre Israel y Estados Unidos comenzó a verse afectado. Ambos países mantienen posturas contrarias respecto al conflicto, Cantelmi manifestó que "hay un problema más político, por cierta desconfianza que le tiene el gobierno norteamericano al gobierno israelí. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es un hombre bastante polémico, que tiene un gran problema porque la guerra en Gaza, después de seis meses, está mostrando grandes problemas de conducción. Eso no está saliendo bien, el prestigio ha caído muchísimo, la gente en Israel pide que renuncie a las elecciones anticipadas, hay marchas constantes en el país y en el mundo son numerosas las demandas contra Netanyahu por el tipo de guerra de arrasamiento que ha hecho que, según la Casa Blanca, está ligada con su necesidad política".

"La preocupación es que Israel haga un ataque masivo sobre Irán. Con eso obviamente se van a callar las críticas a Benjamin Netanyahu y todo el mundo va a estar alrededor de Israel, sobre todo por las características reaccionarias extremadamente peligrosas de Irán, sobre todo con la conducción política actual en ese país. Si eso llega a suceder, pues Netanyahu seguirá gobernando por mucho tiempo", señaló refiriéndose a la importancia que toma el ministro israelí dentro del conflicto.

Por último, el periodista sostuvo que "no va a haber una medida inmediata, Israel ha dicho que cualquier cosa que haga lo va a hacer con sus aliados, y Estado Unidos le dijo que no se va a meter ni por casualidad. Le está avisando de antes que no vaya a hacer algo de lo que se arrepienta y que no va a contar sin duda con su apoyo. Ahora mismo podemos ver que Gran Bretaña, Francia, y prácticamente todo el G-7 que es el grupo de los países más industrializados del mundo, le dicen a Israel que no la siga y se conforme con la condena mundial".

