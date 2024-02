El mensaje de Francisco al cumplirse dos años de la guerra Rusia-Ucrania

El papa Francisco recordó hoy "con dolor" el segundo aniversario del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia y pidió una "solución diplomática" al conflicto que desemboque en "una paz justa y duradera".



"Ayer, 24 de febrero, recordamos con dolor el segundo aniversario del inicio de la guerra a gran escala sobre Ucrania", afirmó el pontífice tras rezar el tradicional Ángelus dominical desde el Vaticano.



"¡Cuántas víctimas, heridos, destrucción y lágrimas en un periodo que esta volviéndose largo y del que no se ve aún el fin!", lamentó Francisco, que retomó hoy sus actividades tras una "leve gripe" que ayer lo había obligado a suspender la agenda.



En ese marco, el Papa sostuvo que el conflicto en Ucrania desatado por la invasión rusa "es una guerra que no solo está devastando esa región de Europa, sino que desencadena una ola global de miedo y odio".



"Mientras renuevo mi afecto vivo al martirizado pueblo ucraniano y rezo por todos, en particular por las numerosas víctimas inocentes, suplico que se se encuentre ese poco de humanidad que permita crear una solución diplomática para la búsqueda de una paz justa y duradera", finalizó.



En su mensaje a los fieles, el Papa recordó además su pedido de oración por Medio Oriente y por otros conflictos en África, así como lamentó el "cambio climático y sus efectos".



"La crisis climática es un problema social y global", denunció.