Sentencia científica: no es probable encontrar agua en Marte a corto plazo

Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) echa por tierra la idea de que sea probable encontrar agua líquida en la superficie de Marte en el corto plazo.

El artículo, titulado 'La naturaleza esquiva de las salmueras líquidas marcianas', se centra en las "líneas de pendiente recurrente", o RSL por sus siglas en inglés, que son características lineales oscuras que se encuentran en pendientes pronunciadas en regiones específicas de Marte. Los RSL muestran cambios estacionales, apareciendo en estaciones más cálidas y desapareciendo en estaciones más frías, de una manera consistente con el comportamiento del agua líquida. También se han señalado como posible evidencia de ciclos térmicos las distintivas características rayadas y poligonales en el permafrost marciano. También se ha presentado otro argumento a favor de una variedad de posibles salmueras líquidas.

Los autores, liderados por Vincent Chevrier, profesor asociado de investigación en el Centro de Ciencias Espaciales y Planetarias de la Universidad de Arkansas, sugieren que una mirada más cercana a los RSL indica que su comportamiento es consistente con flujos de arena y polvo sin necesidad de agua para crearlos. Los datos disponibles de los orbitadores marcianos no pueden confirmar que el agua líquida desempeñe algún papel en el desarrollo del RSL.

Otros investigadores piensan que las salmueras, que son soluciones con una alta concentración de sales, como los océanos de la Tierra, pueden ser la clave para encontrar agua líquida en Marte. Las salmueras pueden congelarse a temperaturas mucho más bajas y hay abundancia de sales en Marte. De esas sales, los percloratos parecen ser los más prometedores, ya que tienen temperaturas eutécticas extremadamente bajas (que es cuando el punto de fusión de una mezcla es más bajo que el de cualquier ingrediente individual).

Por ejemplo, una salmuera de perclorato de calcio se solidifica a -75 grados Celsius, mientras que Marte tiene una temperatura superficial promedio de -50 C en el ecuador, lo que sugiere teóricamente que podría haber una zona donde la salmuera de perclorato de calcio podría permanecer líquida, particularmente en el subsuelo.

Dos de las observaciones más discutidas sobre la posible actividad de agua líquida en la superficie de Marte. (Dpa)

Luego, los autores examinan todos los argumentos a favor y en contra de las salmueras que potencialmente forman líquidos estables. En última instancia, concluyeron que los diversos factores limitantes, incluidas las cantidades relativamente bajas de las sales más prometedoras, la presión del vapor de agua y la ubicación del hielo, "limitan fuertemente la abundancia de salmueras en la superficie o en el subsuelo poco profundo". Incluso si se formaran salmueras, "seguirían siendo altamente inhabitables según los estándares terrestres".

En la última sección del artículo, los autores afirman: "A pesar de estos inconvenientes y limitaciones, siempre existe la posibilidad de que la vida marciana adaptada a esas salmueras y algunos organismos terrestres puedan sobrevivir en ellas, lo cual es una consideración para la protección planetaria porque la vida en ese caso, Marte podría existir hoy. Por lo tanto, la detección de salmueras in situ sigue siendo un objetivo importante de la exploración del planeta rojo".

Video: la Nasa y un vuelo sobre Marte

En el futuro, los autores sugieren que los próximos obstáculos serán mejorar los instrumentos necesarios para detectar pequeñas cantidades de salmueras, identificar mejor los mejores lugares para buscarlas y poder realizar más mediciones de laboratorio en condiciones marcianas.

"A pesar de nuestros mejores esfuerzos por demostrar lo contrario", concluye Chevrier, "Marte sigue siendo un desierto frío, seco y absolutamente inhabitable".

