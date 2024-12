Murió otro preso político bajo el régimen de Nicolás Maduro y denuncian más secuestros a extranjeros

Falleció Jesús Rafael Álvarez, el segundo preso político de Venezuela muerto desde las elecciones fraudulentas celebradas en julio. Álvarez, opositor al régimen y detenido por este motivo, se encontraba en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito. El hombre tenía 44 años y se desconoce la causa de muerte; además, las fuerzas de seguridad no entregaron el cuerpo a la familia.

Al mismo tiempo, se conoció que el Gobierno de Nicolás Maduro se encontraba secuestrando a extranjeros en el país bajo la acusación de ser espías. Se cree que esta acción tan riesgosa podría ser para negociar una salida impune del país con distintos actores del mundo y la región, para entregar Venezuela a un período de transición.

El hijo de Álvarez, en un comunicado del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció: "A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel". Además, en diálogo con la Agence France Presse explicó: "Lo único que me enseñaron de él fue unas pertenencias y unas fotos (...) no me dejaron ver el cuerpo físicamente. No me dan causa de muerte, ayer cuando fui a la morgue lo único que me tomaron fue los datos para el acta de defunción".

Según indicó el OVP, Jesús Álvarez, en las fotos, se lo apreciaba "irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado hinchado, con signos evidentes de un golpe". Algo similar ocurrió con el opositor Jesús Manuel Martínez, de 36 años, que murió por un supuesto problema cardíaco.

Entre la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las últimas elecciones, en Venezuela hubo 2.400 opositores detenidos. Al mismo tiempo, hay denuncias de secuestros de extranjeros de Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay, además del gendarme argentino de que no se conoce su paradero.

Según medios internacionales, Nicolás Maduro ve venir una crisis política y social en el horizonte y tendría a estos hombres secuestrados para negociar una salida y entregar el poder a la oposición.