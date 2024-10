Cruz Roja informó 21 muertos en un bombardeo a una ciudad cristiana en Líbano

La guerra en Medio Oriente se expande y los ataques a Líbano alcanzaron el norte del país, donde no se habían registrado ataques de Israel. Mientras el plan original de los ataques tenía foco en la región al sur de Beirut, donde Hezbolá tiene una gran influencia y bases, ahora fue bombardeada la localidad de Aitou, cerca de Trípoli, donde murieron al menos 18 personas.

Según informó la Cruz Roja Libanesa, se identificaron 18 fallecidos luego del ataque israelí a una ciudad de mayoría cristiana de Líbano. El ataque fue sorpresivo, ya que los objetivos militares de Israel, es decir Hezbolá, se encuentran al sur de Beirut, lugar que quedó bajo una especie de ocupación del fundamentalismo islámico tras la Guerra Civil Libanesa.

Aitou es una de las pocas aldeas de mayoría cristiana que quedaron en Líbano tras la Guerra Civil, luego de la expulsión del Ejército del Sur, bando cristiano apoyado por Israel durante aquel conflicto. El bombardeo de esta localidad fue contra una casa que había sido alquilada a familias desplazadas, según declaró Joseph Trad, alcalde local, a la agencia británica Reuters.

El ataque a esta región de Líbano, donde no se conoce abiertamente una actividad permanente de Hezbolá como en el sur del país, no solo sorprendió, sino que impactó en una aldea menor y no sobre una ciudad. Al momento, equipos de rescate trabajan en el lugar buscando sobrevivientes entre los escombros donde se encuentras partes de cuerpos de vecinos de la aldea que fueron víctimas del bombardeo.

Mirá el video del desastre tras el bombardeo al norte de Líbano

La aldea de Aitou es un antiguo asentamiento de población católica maronita que se ubica en el norte del país y resistió no solo a la Guerra Civil Libanesa, sino también a la antigua ocupación turca de la región en tiempos del Imperio Otomano. Es el primer ataque abierto a una población netamente cristiana que se registra en la región desde la expansión del Estado Islámico, en la década pasada, durante la ocupación terrorista del norte de Irak.