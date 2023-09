“Al menos 10 miembros de mi familia han muerto": los duros testimonios del devastador terremoto de Marruecos

Ya era de noche cuando empezó a temblar en Marruecos y muchos ya estaban en la cama. El terremoto, de magnitud 6,8 rápidamente hizo que la gente huyeran de sus hogares presa del pánico.

Una réplica, de magnitud 4.9, se produjo 19 minutos después.

El número de muertos asciende a más de 1.000, pero no se sabe con seguridad cuántas víctimas mortales habrá.

Si bien el epicentro estuvo en las montañas del Alto Atlas, muchas personas murieron en Marrakech, a unos 71 kilómetros de distancia.

La histórica ciudad roja es popular entre los turistas. Solo en 2022 atrajo a más de 10 millones de personas y es uno de los destinos turísticos más populares de África.

Mina Metioui le contó a BBC que en Marrakech el ruido del terremoto sonaba como "un avión de combate", cada vez más fuerte.

"Lo siguiente que vi fue que mi habitación se movía, cuadros y marcos comenzaron a caerse de la pared. Las cosas empezaron a empeorar. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos pasando por una especie de terremoto”, explicó.

"Me tomó un segundo, pero parecían minutos. Luego escuché a la gente gritar y salir de la propiedad... Fue realmente una experiencia horrible". Marrakesh, enclave turístico de Marruecos, es una de las principales ciudades afectadas por el terremoto. Foto: Getty Images

Houda Outassaf caminaba por la plaza Jemaa el-Fna de Marrakech cuando sintió que el suelo empezaba a temblar. "Fue una sensación verdaderamente asombrosa. Estamos sanos y salvos, pero todavía estoy en shock”.

Puede contarlo, pero no así buena parte de su familia: "Al menos 10 miembros de mi familia han muerto... No puedo creerlo. Estuve con ellos hace no más de dos días".

Actualmente continúan las labores de rescate y muchos edificios han sufrido graves daños.

“Sentimos un violento temblor y me di cuenta de que era un terremoto. Vi los edificios moverse”, contó desde Marrakech Abdelhak El Amrani ,de 33 años, a la agencia AFP. La gente durmió en la calle ante el miedo de un segundo terremoto. Foto: Getty Images

Una extraña noche

Michael Bizet, francés residente en Marrakech y propietario de 3 riads, casas tradicionales marroquíes en la ciudad, cuenta que pensaba que su casa iba a salir volando. “Salí a la calle medio desnudo e inmediatamente fui a ver el estado de mis riads”.

"Fue un caos total, una verdadera catástrofe, una locura".

El periodista británico Martin Jay , que vive en Marruecos, dijo que lo despertó el sonido de gritos.

"La primera pista fue que mi esposa gritaba. Ambos nos quedamos dormidos, pero no en un sueño profundo, solo en ese sueño ligero, supongo... Y ella comenzó a gritar. Yo simplemente abrí los ojos y no pude unir los puntos”, relató al programa Today de BBC Radio 4.

"No podía equiparar la situación, no podía imaginarme que estaba en medio de un terremoto. Todo vibraba, todo, la cama, el suelo, las cuatro paredes".

A la gente se le dijo que no regresara a sus hogares.

“En casi todas las ciudades de Marruecos pasamos una extraña noche. La mayoría de la gente sentada en el suelo, fuera de sus casas, porque tenían miedo de un segundo terremoto que predijeron que se produciría dos horas más tarde. Gracias a Dios no pasó". Los equipos de rescate tratan de hallar sobrevivientes. Foto: Getty Images

Aza Lemmer, un londinense de vacaciones en Marrakech, estaba paseando cuando escuchó una explosión. Le dijo a la BBC que al principio pensó que se trataba de un ataque terrorista.

“Podía sentir el suelo vibrar. Vi rocas caer y luego me di cuenta de que era un terremoto. Una casa por la que pasé unos segundos antes empezó a derrumbarse", dijo.

Logró despertar a los vecinos del lugar donde se aloja y todos se pusieron a salvo:

"Había pánico entre la población local y los turistas. La gente gritaba y corría".

El edificio en el que se alojaba Lemmer estaba bien construido, pero las casas circundantes se vieron afectadas.

"Espero volar de regreso al Reino Unido pronto”. Aunque hay edificios de buena construcción, parte de las casa de Marruecos están hechas de materiales poco resistentes a terremotos. Foto: Getty Images

Miedo al vandalismo

Fayssal Badour, manejaba su auto cuando se produjo el terremoto a las 11:11 PM, hora local. "Me detuve y me di cuenta del desastre que había. Los gritos y llantos eran insoportables".

"Nuestros vecinos están bajo los escombros y la gente está trabajando duro para rescatarlos utilizando los medios disponibles en el pueblo", contó a Reuters.

Lorella Palmer , una mujer británica que estaba de vacaciones allí, le dijo a la BBC News: "La habitación empezó a temblar".

"Creo que tu cerebro no registra inmediatamente lo que está sucediendo hasta que los marcos de los cuadros y la cama empiezan a temblar", dijo.

En Casablanca, a unos 240 kilómetros de Marrakech,se vivieron momentos de pánico.

Un residente en la ciudad portuaria relató que la gente salió despavorida de sus hogares hacia los espacios públicos, según recoge el diario marroquí Le Matin.

“El terremoto sacudió la puerta de mi departamento. Primero pensé que era un ladrón, luego escuché los gritos de los vecinos”.

“Tenía miedo por mí, pero especialmente por mis animales. Salí a la calle con mis cuatro gatos, esperando un poco de tranquilidad, pero todos entraron en pánico. Los gritos y lamentos de la gente realmente me asustaron. La gente teme otro temblor. También vandalismo y robos”, dijo.